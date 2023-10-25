Макрон в Египте. Нехаммер и Фиала – последние гости Нетаньяху перед началом наземной операции?

Президент Франции ведёт переговоры с лидерами стран ближневосточного региона в поисках путей разрядки конфликта. На 19-й день войны Израиля с ХАМАС в Тель-Авив прибыли главы правительств Чехии и Австрии.

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"Франция не практикует двойных стандартов", "все жизни равны, все жертвы заслуживают нашего сострадания" – эти слова Эммануэля Макрона прозвучали в Каире, куда французский лидер прибыл на встречу с президентом Абделем Фаттахом ас-Сисси в рамках своего ближневосточного турне.

Это стало ответом представителям Катара и Турции, поддерживающим каналы связи с ХАМАС, которые осудили на встрече в Дохе "неспособность некоторых стран Европы и Америки осудить и предотвратить катастрофу в Газе".

В среду также вышло интервью королевы Иордании Раины каналу CNN, в котором она высказалась о "молчании в мире" по поводу гуманитарной ситуации в Газе.

Президент Франции, который прибыл в Каир из Иордании, где его принимал глава династии Хашимитов Абдалла II, заявил, что Париж будет обеспечивать больницы и гражданское население сектора лекарствами с помощью авиации и ВМС, отметив, что один самолёт уже приземлился в Египте.

В свою очередь руководитель арабской республики, граничащей с палестинским анклавом, призвал Израиль отказаться от проведения наземной операции.

Последние гости из Европы?

С визитом солидарности в Тель-Авив прибыли австрийский канцлер Карл Нехаммер и чешский премьер Петр Фиала в преддверии заседания Европейского совета в Брюсселе.

Как и Эммануэль Макрон днём ранее, центральноевропейские лидеры выразили поддержку еврейскому государству, заявив, что Израиль "имеет право на самооборону".

"ХАМАС – это террористическая организация, и именно так мы должны к ней относиться, мы должны быть уверенными в том, что никакие средства ЕС не идут на поддержку терроризма", – добавил Фиала, которого цитирует "Радио Прага".

Глава правительства также отметил, что его страна отправила в Израиль 3 тысячи бронежилетов.

Эрдогана не ждать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, напротив, отменил запланированную поездку в Израиль, несмотря на недавнее сближение между двумя странами.

"Нет другого такого государства, чья армия ведёт себя с такой бесчеловечностью", – заявил парламентариям глава турецкого государства и лидер исламоконсервативной AKP, добавив, что, по его мнению, ХАМАС – "не террористическая группировка, а группа освободителей, защищающих свою землю".