Не потерять Глобальный Юг: в Париже обсудили помощь развивающимся странам

"Всё взаимосвязано" – после гуманитарной конференции по ситуации в Газе Эммануэль Макрон в пятницу выступил в роли модератора круглого стола на Парижском форуме мира. По его словам, без солидарности Запада и мировых финансовых структур, напряжённость на Ближнем Востоке будет нарастать.

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"Уязвимые" страны Ближнего Востока должны получать международную финансовую помощь, в противном случае они будут "втянуты в продолжающийся в конфликт" между Израилем и ХАМАС – с таким призывам к участникам 6-го Парижского форума мира обратился Эммануэль Макрон.

По его словам, помощь МВФ Иордании и Египту, принявшим предыдущие волны палестинских беженцев и задействованным в нынешней гуманитарной операции, имеет "решающее значение".

Накануне крупнейшая финансовая организация мира объявила о выделении транша Амману на сумму 1,2 млрд долларов, а также пообещала увеличить поддержку Каира.

На форуме обсуждалось и то, как Западу не потерять Глобальный Юг, продвигая экологическую повестку.

Во-первых, никто не должен выбирать между борьбой с неравенством и сохранением планеты, климата и биоразнообразия. Во-вторых, каждое государство должно решать самостоятельно, как решать эти вопросы. Не существует единой модели, которая распространялась бы на всю планету из Вашингтона, Брюсселя, Лондона или любой другой северной столицы. Эммануэль Макрон президент Франции

Как отметил глава Европейского Совета Шарль Мишель, чтобы не растерять авторитет, Запад должен одновременно доказать, что способен мобилизовать больше средств, и гарантировать, что не будет навязывать свою волю другим.

Свои видеообращения к присутствующим направили генсек ООН Антониу Гутерриш и папа римский Франциск.

На парижском форуме был также представлен доклад о реализации т. н. "Пакта в интересах народов и планеты", который предполагает массивные инвестиции в экономику стран Глобального Юга.

Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Германия стала 40-й страной, присоединившейся к инициативе французского президента.