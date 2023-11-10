Не потерять Глобальный Юг: в Париже обсудили помощь развивающимся странам

"Всё взаимосвязано" – после гуманитарной конференции по ситуации в Газе Эммануэль Макрон в пятницу выступил в роли модератора круглого стола на Парижском форуме мира. По его словам, без солидарности Запада и мировых финансовых структур, напряжённость на Ближнем Востоке будет нарастать.
"Уязвимые" страны Ближнего Востока должны получать международную финансовую помощь, в противном случае они будут "втянуты в продолжающийся в конфликт" между Израилем и ХАМАС – с таким призывам к участникам 6-го Парижского форума мира обратился Эммануэль Макрон.
По его словам, помощь МВФ Иордании и Египту, принявшим предыдущие волны палестинских беженцев и задействованным в нынешней гуманитарной операции, имеет "решающее значение".
Накануне крупнейшая финансовая организация мира объявила о выделении транша Амману на сумму 1,2 млрд долларов, а также пообещала увеличить поддержку Каира.
На форуме обсуждалось и то, как Западу не потерять Глобальный Юг, продвигая экологическую повестку.
Как отметил глава Европейского Совета Шарль Мишель, чтобы не растерять авторитет, Запад должен одновременно доказать, что способен мобилизовать больше средств, и гарантировать, что не будет навязывать свою волю другим.
Свои видеообращения к присутствующим направили генсек ООН Антониу Гутерриш и папа римский Франциск.
На парижском форуме был также представлен доклад о реализации т. н. "Пакта в интересах народов и планеты", который предполагает массивные инвестиции в экономику стран Глобального Юга.
Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Германия стала 40-й страной, присоединившейся к инициативе французского президента.