Евросоюз – Иран: между санкциями и уступками

Estelle Nilsson-Julien

Брюссель стоит перед сложным выбором в отношении Тегерана: продлевать санкции или начинать диалог?

Отношения Евросоюза и Ирана, казалось бы, уступили место в новостных лентах другим событиям последнего времени. Но на самом деле с начала войны в Украине внимание к Тегерану не ослабевало.

"Участие Ирана в войне в Украине, поставки дронов-камикадзе и ударных беспилотников, поставки боеприпасов и, не дай бог, потенциальные поставки баллистических ракет малой дальности для нанесения точных ударов – всё это указывает на нынешние приоритеты режима", – уверен Бехнам Бен Талеблу, специалист по иранской политике из "Фонда защиты демократий".

Спустя восемь лет после заключения эпохального соглашения с Тегераном Брюссель стоит перед сложным выбором.

Продлевать ли санкции против иранской программы разработки баллистических ракет в нарушение обязательств по ядерной сделке 2015 года, или отменить их в указанные сроки в соответствии с договорённостями? В таком случае это развяжет руки Ирану для дальнейших поставок смертоносных беспилотников в Россию.

Вашингтон вышел из соглашения в 2018 году, с тех пор Тегеран перестал выполнять ряд пунктов документа, в частности, касательно обогащения урана. Впрочем, до последнего времени не угасали надежды на "реанимацию" сделки.

"Если бы не было войны в Украине, возможно, было бы больше шансов на восстановление ядерной сделки. Кстати, иранцы просчитались: они были уверены, что европейцы будут нуждаться в иранской энергии, поэтому у них будет больше рычагов влияния на переговоры. Эти расчёты не оправдались", – полагает Али Ваэз, директор проекта "Кризисная группа".

Европа пытается возобновить переговоры с Ираном с апреля 2021 года. Последний раунд неофициальных встреч состоялся в Катаре в июне.

"Я думаю, что Европа, Европейский Союз должны работать над достижением соглашения, но не нужно быть наивными. Мы должны понять, что возможно, а что нет. Если мы сможем чего-то добиться, усилив давление на Иран, нужно рассмотреть этот вариант", – считает Барт Грутус, евродепутат, заместитель председателя делегации ЕС по отношениям с Ираном.

Сегодня перспективы сделки с Ираном сводятся к более или менее выхолощенному варианту соглашения. Основное внимание Европы сосредоточено на предотвращении эскалации и дальнейшего втягивания Ирана в войну, которую ведёт Россия.

"На самом деле речь не идёт о демонтаже центрифуг или свертывании ядерной программы, а хотя бы о сохранении статуса-кво", – подытожил Али Ваэз.