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Евросоюз – Иран: между санкциями и уступками

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на "выставке достижений атомной промышленности Ирана", Тегеран, 11 июня 2023 года.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на "выставке достижений атомной промышленности Ирана", Тегеран, 11 июня 2023 года. Авторское право -/AFP
 Estelle Nilsson-Julien

Брюссель стоит перед сложным выбором в отношении Тегерана: продлевать санкции или начинать диалог?

Отношения Евросоюза и Ирана, казалось бы, уступили место в новостных лентах другим событиям последнего времени. Но на самом деле с начала войны в Украине внимание к Тегерану не ослабевало. 

"Участие Ирана в войне в Украине, поставки дронов-камикадзе и ударных беспилотников, поставки боеприпасов и, не дай бог, потенциальные поставки баллистических ракет малой дальности для нанесения точных ударов – всё это указывает на нынешние приоритеты режима", – уверен Бехнам Бен Талеблу, специалист по иранской политике из "Фонда защиты демократий".

Спустя восемь лет после заключения эпохального соглашения с Тегераном Брюссель стоит перед сложным выбором.

Продлевать ли санкции против иранской программы разработки баллистических ракет в нарушение обязательств по ядерной сделке 2015 года, или отменить их в указанные сроки в соответствии с договорённостями? В таком случае это развяжет руки Ирану для дальнейших поставок смертоносных беспилотников в Россию.

Вашингтон вышел из соглашения в 2018 году, с тех пор Тегеран перестал выполнять ряд пунктов документа, в частности, касательно обогащения урана. Впрочем, до последнего времени не угасали надежды на "реанимацию" сделки. 

"Если бы не было войны в Украине, возможно, было бы больше шансов на восстановление ядерной сделки. Кстати, иранцы просчитались: они были уверены, что европейцы будут нуждаться в иранской энергии, поэтому у них будет больше рычагов влияния на переговоры. Эти расчёты не оправдались", – полагает Али Ваэз, директор проекта "Кризисная группа".

Европа пытается возобновить переговоры с Ираном с апреля 2021 года. Последний раунд неофициальных встреч состоялся в Катаре в июне.

"Я думаю, что Европа, Европейский Союз должны работать над достижением соглашения, но не нужно быть наивными. Мы должны понять, что возможно, а что нет. Если мы сможем чего-то добиться, усилив давление на Иран, нужно рассмотреть этот вариант", – считает Барт Грутус, евродепутат, заместитель председателя делегации ЕС по отношениям с Ираном.

Сегодня перспективы сделки с Ираном сводятся к более или менее выхолощенному варианту соглашения. Основное внимание Европы сосредоточено на предотвращении эскалации и дальнейшего втягивания Ирана в войну, которую ведёт Россия.

"На самом деле речь не идёт о демонтаже центрифуг или свертывании ядерной программы, а хотя бы о сохранении статуса-кво", – подытожил Али Ваэз.

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