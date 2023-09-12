Израильский министр обороны утверждает, что Иран планирует атаковать Израиль с секретного военного аэродрома, который строится на юге Ливана.

Напряжённость на Ближнем Востоке нарастает.

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Израиль обвиняет Иран в строительстве военного аэродрома на юге Ливана для нанесения ударов по израильской территории. По словам министра обороны Йоава Галанта, взлётно-посадочные полосы прокладывают в горной лесистой местности всего в 20 километрах границы.

В подтверждение тому, глава израильского ведомства, выступая на конференции по безопасности, организованной Университетом имени Райхмана, показал несколько спутниковых снимков. Они, как утверждается, были сделаны с места строительства аэородрома - между ливанским городом Джеззин и израильским Метула.

На фотографиях видны техсооружения, на которых, предположительно, установлены иранский национальный флаг и флаг ливанской группировки "Хезболла". Последние не стали комментировать выдвинутые обвинения.

"Если Ливан и «Хезболла» втянут нас в войну или конфликт, им придётся заплатить за это очень высокую цену", - сказал Галант, добавив, что Тегеран является "самой серьёзной угрозой" еврейскому государству.

Ранее, в конце июля, в распоряжение Associated Press попали спутниковые снимки Planet Labs Inc., на которых запечатлены строительные работы на взлётно-посадочной полосе протяженностью 1,2 километра с четырьмя ангарами.

Израиль время от времени докладывает о поражении беспилотников, запущенных с территории Ливана, подчёркивая при этом, что за инцидентами стоят Иран и "Хезболла".

В 2006 году между шиитской группировкой, которая контролирует большую часть Ливана, и Израилем шли активные боевые действия.

После и до сих пор ситуация на границе оставалась относительно напряжённой, но в целом спокойной: стороны избегали крупной конфронтации.