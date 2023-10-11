Вторжение палестинских боевиков в Израиль: что представляет из себя ХАМАС?

By Euronews и AP

Группировка была основана во время первой интифады. Европейский союз, США и ряд других стран и объединений признали ХАМАС террористической организацией. Одна из главных целей её лидеров – уничтожение Израиля.

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Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС, полностью контролирующий сектор Газа с 2007 года, предпринял атаку на южные районы Израиля, в результате которой погибли сотни людей. Судьба десятков израильских заложников неизвестной.

Стороны конфликта и раньше обменивались обстрелами, но тот факт, что боевики пробили брешь в пограничных ограждениях и проникли на территорию населённых пунктов и военных объектов, потрясло израильское общество и союзников еврейского государства, а также вызвало вопросы о возможностях и стратегии радикальной палестинской группировки.

Происхождение ХАМАС

Организация была основана в 1987 году во время первой интифады или "войны камней", целью которой была провозглашена борьба против израильской оккупации территорий, завоёванных в ходе Шестидневной войны (1967).

Один из основателей ХАМАС заявлял, что цель группировки – "стереть Израиль с карты". Организация несёт ответственность за многочисленные взрывы террористов-смертников и другие смертоносные нападения на мирных жителей и израильских солдат.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом и рядом других государств и объединений.

В 2006 году ХАМАС одержал победу на выборах в Палестинский законодательный совет, а год спустя силой захватил контроль над сектором Газа. Тем самым Палестина раскололась на два враждебных образования: движение ФАТХ, управляет полуавтономными районами оккупированного Израилем Западного берега реки Иордан. Государственные учреждения и силы безопасности сектора Газа оказались в руках ХАМАС.

В ответ на переворот Израиль приступил к блокаде Газы, ограничив перемещение людей и товаров. По мнению израильских властей, это необходимо для того, чтобы помешать ХАМАС производить оружие. Блокада разрушила экономику сектора, и палестинцы обвиняют Израиль в коллективном наказании.

В течение многих лет ХАМАС получал поддержку от таких стран, как Катар и Турция. В последнее время он сблизился с Ираном и его союзниками.

Президент Ирана Мохаммад Хатами (справа) встречается с главой палестинской группировки ХАМАС шейхом Ахмедом Ясином в Тегеране, 2 мая 1998 года. MOHAMMAD SAYYAD/AP

Кто возглавляет группировку?

Первоначальных основателей ХАМАС было не менее семи, включая духовного лидера шейха Ахмеда Ясина, с детства прикованного к инвалидному креслу, который провел несколько лет в израильских тюрьмах. Он руководил созданием военного крыла ХАМАС, совершившего первый теракт в 1993 году.

На протяжении многих лет израильские войска преследовали лидеров ХАМАС, и в марте 2004 году Ясин был убит. Месяц спустя в Газе был убит другой основатель организации Абдель-Азиз ар-Рантиси.

Вскоре лидером группировки стал Халед Машаль, переживший предыдущее покушение израильтян на территории Иордании.

Нынешние лидеры ХАМАСа – Яхьи Синвар и Исмаил Хания. При них произошёл поворот в сторону Ирана и его союзников, включая ливанскую "Хезболлу". С тех пор многие лидеры группировки перебрались в Бейрут.

Чего добивается ХАМАС?

ХАМАС всегда выступал за применение насилия для освобождения оккупированных палестинских территорий и призывал к уничтожению Израиля.

Группировка совершала теракты с участием террористов-смертников, за годы существования по территории Израиля из сектора Газа были выпущены десятки тысяч всё более мощных ракет. Кроме того, ХАМАС создал сеть туннелей, ведущих в Египет, через которые осуществляется контрабанда оружия. Существуют также подземные ходы для атак на израильскую территорию.

В последние годы создавалось впечатление, что ХАМАС больше сосредоточен на управлении сектором Газа, чем на подготовке масштабного нападения на Израиль.

Сторонники движения ХАМАС несут исламские флаги во время митинга, посвящённого 3-й годовщине убийства израильтянами шейха Ахмеда Ясина, Наблус, март 2007 года. MOHAMMAD SAYYAD/AP

Почему ХАМАС напал на Израиль именно сейчас?

В последние годы Израиль заключил мирные соглашения с рядом арабских стран, которые при этом не требовали каких-либо уступок в конфликте с палестинцами.

США активно работают над установлением дипломатических и торговых отношений между Израилем и Саудовской Аравией – главным соперником Ирана. Это может изменить баланс сил в регионе.

Тем временем новое ультраправое правительство Биньямина Нетаньяху ведёт политику расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, несмотря на международное осуждение.

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Нынешняя эскалация также совпала с 50-летием начала Войны Судного дня (6 – 25 октября 1973 года), завершившейся победой израильтян. Всё это могло использоваться руководством ХАМАС в качестве декларируемых причин жестокого нападения.

По словам лидеров группировки, в нападении приняли участие "сотни из 40 тысяч бойцов ХАМАС". ЦАХАЛ утверждает, что группировка насчитывает около 30 тысяч боевиков и располагает арсеналом беспилотников и ракет, в том числе с дальностью полёта около 250 км.