Лидер "Хезболлах": "Никто не должен нам угрожать"

Миллионы шиитов приняли участие в ежегодных церемониях, приуроченных к одному из самых значимых религиозных событий - Ашуре. Обряды самобичевания символизируют страдания имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, погибшего в седьмом веке.

Процессии состоялись на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. В Ливане лидер движения "Хезболлах" обрушился с критикой на Израиль, в частности, из-за спора о морской границе, а также из-за проведенной недавно в секторе Газа израильской операции "Рассвет".

Сайед Хасан Насралла, лидер "Хезболлах": "Мы дошли до предела и пойдем до конца. Никто не должен испытывать нас, проверять на прочность или угрожать нам. И никто не может делать ставку на то, чтобы нас напугать".

Имам Хусейн был обезглавлен в битве при Кербеле в 680 году. В этом иракском городе, где он захоронен, проходят одни из самых массовых церемоний его поминовения.