Готов ли ЕС пожертвовать благополучием животных ради преодоления кризиса стоимости жизни?

Долгожданные предложения Еврокомиссии по защите животных не были опубликованы без объяснения причин. Обозреватели полагают, что чиновники в Брюсселе не только пытаются защитить европейцев от ещё большего подорожания еды, но и стремятся не навредить торговым отношениям со странами МЕРКОСУР.

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Еврокомиссия намерена отказаться от долгожданных реформ, призванных улучшить положение животных?

Судя по всему, Брюссель решает этот вопрос за закрытыми дверями после утечки информации о том, что предложения по защите животных могут отложить в долгий ящик на фоне высоких цен на продукты питания и попыток обуздать инфляцию, охватившую континент.

Организации по защите животных заявили, что чиновники Еврокомиссии забыли, что несколько лет назад взяли на себя обязательство "покончить с эпохой клеток".

В 2020 году почти 1,4 млн человек подписались под гражданской инициативой "Покончить с эпохой клеток".

Этот документ побудил Еврокомиссию принять решение о разработке законодательства, предусматривающего постепенный отказ от использования клеток для содержания таких животных, как куры, кролики и утки, к концу 2023 года.

Законодательная база также должна была предусматривать прекращение практики забоя суточных цыплят, продажу и производство меха, а также сокращение сроков транспортировки живых животных.

Молчание Еврокомиссии

Какие бы то ни было меры по защите животных в рамках процесса, запущенного гражданами ЕС, не прозвучали в сентябрьском послании "О положении Союза" Урсулы фон дер Ляйен, в котором председатель ЕК подводила итоги работы своей администрации в предверии европейских выборов в следующем году.

Этот факт не остался незамеченным неправительственными организациями, защищающими животных.

Euronews связался с Европейской комиссией, но на момент публикации этой статьи ответа не поступил.

2 октября на слушаниях в Европарламенте исполнительный вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, назначенный курировать европейский "зелёный курс", вызвал недоумение, когда не смог назвать сроки реализации предложений по защите животных.

При этом вице-президент постоянно повторял, что предложения по защите животных остаются приоритетными на ближайшие месяцы.

На следующий день, во Всемирный день защиты животных, Шефчович направил евродепутатам письмо, в котором сообщил, что Еврокомиссия представит свои предложения по защите животных во время их транспортировки в декабре этого года.

Однако он не назвал никаких сроков, касающихся остальных защитных мер, отметив, что Комиссия "продолжит работу над предложениями".

Организации по защите животных, в том числе FOUR PAWS International и Compassion in World Farming, немедленно отреагировали на это, заявив, что Брюссель не выполнил своих обещаний.

В Compassion in World Farming написали, что "эта пощечина демократии со стороны Комиссии говорит о сворачивании с курса на "революцию" в области защиты животных в ЕС".

"Отказ ЕК от долгожданной реформы – это крах демократии и европейского проекта", – заявила Ольга Кикоу, менеджер по европейским делам Compassion in World Farming.

Всему виной– инфляция?

Еврокомиссия пока не сообщила чётких причин отказа от предложений, но, по сообщениям СМИ, есть опасения, что поправки по защите животных могут ещё больше подстегнуть продовольственную инфляцию.

Газета Financial Times сообщила о проекте оценки последствий, подготовленном ЕК, в котором показано, что затраты фермеров могут вырасти в среднем на 15%, что может привести к росту потребительских цен и увеличению импорта.

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Улучшение условий содержания цыплят-бройлеров, согласно проекту оценки, может увеличить цену одного яйца на один евроцент.

В своем отчете FT поинтересовалась мнением фермерской группы ЕС Copa-Cogeca, которая заявила, что поддерживает многие из предложенных изменений, если они сопровождаются финансовой помощью и если импортное мясо соответствует европейским стандартам.

Несмотря на эти опасения, продовольственная инфляция, хотя и остаётся высокой, в последние месяцы, по данным Евростата, начала замедляться.

Кроме того, на ратификацию законодательных актов и практическую реализацию предложений уйдут годы, что делает нынешнюю продовольственную инфляцию малозначимым фактором.

Директор по европейской политике организации FOUR PAWS Джо Моран также подчеркнул в интервью Euronews, что не рассчитывал, что законодательство будет принято как минимум до 2027 года, при этом принятие не означает мгновенное претворение в жизнь.

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Переходные периоды для подобных мер часто занимают от 10 до 15 лет.

"Поэтому отказываться от принятия мер сейчас из-за затрат, которые можно распределить на 20 лет, на мой взгляд, было бы сродни тому, как если бы вы отменили свой летний отпуск через 10 лет, потому что увидели в Интернете, что где-то сегодня идёт дождь, – сказал Моран. – Это просто не имеет никакого смысла. Это безумие".

Мора также с подозрением наблюдает за усилиями Еврокомиссии по заключению до конца этого года нового торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР с участием Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая.

Защита животных мешает международным торговым отношениям?

В апреле 2023 года просочившаяся оценка воздействия обсуждаемых мер показала, что торговыми партнерами, наиболее пострадавшими от введения более высоких стандартов защиты животных, будут Бразилия и Таиланд в случае с мясом птицы и Бразилия, Аргентина и Уругвай в случае с говядиной.

По словам Морана, Еврокомиссия считает, что если бы о законодательном пакете стало известно в ходе переговоров с южноамериканскими партнёрами, это могло бы поставить под угрозу заключение сделки с МЕРКОСУР.

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Моран добавил, что, насколько ему известно, предложения по защите животных в первой редакции были готовы для межведомственных консультаций. Их содержание должно было в конечном итоге обнародовано в течение нескольких недель. По его словам, он не понимает, почему на данном этапе этого не происходит.

"Это всего лишь предложения. [...] Мы просим просто выложить эти документы в открытый доступ, чтобы с ними могли ознакомиться евродепутаты и страны-члены, – сказал Моран. – Затем в них можно будет внести поправки. Но обсуждение должно происходить при свете дня в условиях демократии, а не за закрытыми дверями".

Чтопоставлено на карту?

Моран обратил внимание на насущные проблемы, которые должны были решить эти предложения:

прекратить кастрацию поросят,

перестать разлучать телят с коровой сразу же после рождения,

отказаться от интенсивного откорма цыплят такими темпами, что они, по сути, не могут передвигаться, поскольку их ноги не выдерживают собственного веса.

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов отмечает, что благополучие сельскохозяйственных животных напрямую связано с безопасностью пищевой цепи, и что между благополучием животных, их здоровьем и болезнями, передающимися с пищей, существует тесная взаимосвязь: стресс и плохие условия содержания приводят к повышению восприимчивости к заболеваниям.

Следует помнить, что в Европейском Союзе нет серьёзных опасений по поводу безопасности продуктов питания, поскольку для 27 стран и так действуют самые высокие в мире стандарты благополучия животных.

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Признавая, что ЕС является лидером по многим показателям, Моран подчеркнул, что в других странах мира некоторые аспекты благополучия животных регулируются лучше, например, запрет на экспорт живых животных.

"Если мы хотим, чтобы ЕС и дальше оставался мировым лидером в области защиты животных, то соответствующие предложения уже сейчас необходимо положить на стол", – уверен эксперт.