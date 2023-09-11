Немецкий цирк Ронкалли заменил животных голограммами

By Euronews

Из-за опасений по поводу благополучия животных немецкий цирк Ронкалли прекратил использовать в своих представлениях львов, слонов и других животных. Их заменили голограммами.

В воздухе пахнет опилками и попкорном, а клоуны, акробаты и фокусники — все на своих местах. В этом шатре присутствуют все классические элементы цирка, кроме одного: живые животные заменены голограммами.

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Знакомьтесь, Цирк Ронкалли

Из-за опасений по поводу благополучия животных в 1991 году немецкий цирк Ронкалли прекратил использовать львов и слонов в своих представлениях. Но в 2018 году компания пошла еще дальше и полностью исключила живых животных из своей программы.

"Для Ронкалли больше неуместно показывать на арене настоящих животных", - сказал AFP 49-летний руководитель цирка Патрик Филадельфия.

В последние годы циркам предоставляют все меньше пространства. Кроме того, кочевой образ цирковой жизни был крайне изнурительным для животных. Их приходилось грузить в повозки, а затем везти в следующий город.

Создание визуальной иллюзии было непростой задачей, но инженеры с этим справились. Несмотря на отсутствие настоящих слонов и львов, шоу Ронкалли приводит в восторг и детей, и взрослых.