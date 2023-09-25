By Euronews

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций проводит в Риме первую Глобальную конференцию по устойчивому преобразованию животноводства.

Обсуждение инноваций и путей эффективного производства более питательных, безопасных и доступных продуктов животного происхождения при одновременном снижении воздействия на окружающую среду и обеспечении устойчивых источников средств к существованию - главная тема конференции, которая с 25 по 27 сентября проходит в столице Италии Риме.

РЕКЛАМА

Первую Глобальную конференцию по устойчивому преобразованию животноводства проводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

"[...] Устойчивое животноводство способствует долгосрочной доступности агропродовольственной системы, защите природных ресурсов, повышению экономической устойчивости и внесению вклада в более устойчивое и жизнеспособное будущее", - отмечает глава Отдела животноводства и охраны здоровья животных ФАО Танават Тьенсин.

Учитывая, что к 2050 году спрос на продукты питания животного происхождения в мире возрастет на 20%, мясо, яйца и молочные продукты будут играть важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности, здорового и устойчивого рациона питания человека.

В то же время для оптимизации использования природных ресурсов и снижения выбросов парниковых газов необходимы передовые методы и инициативы.

"Чтобы производить больше при меньшем воздействии, мы должны в первую очередь сосредоточиться на повышении эффективности животноводческой системы. Это включает в себя оптимизацию конверсии кормов, сокращение отходов, повышение эффективности использования питательных веществ, снижение деградации земельных и водных ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов и смягчение последствий деградации окружающей среды. Кроме того, мы должны уделять первоочередное внимание внедрению климатически рациональных методов ведения сельского хозяйства и животноводства", - объясняет Танават Тьенсин.

Повышение осведомленности о вкладе устойчивого животноводства в национальное, региональное и глобальное развитие, обмен информацией и знаниями о стратегических и технических разработках, а также определение приоритетов для мобилизации научных, технических и финансовых ресурсов также среди основных задач конференции.

В понедельник, 25 сентября на форуме будет представлен новый доклад Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, посвященный выбросам метана в животноводческих и рисовых системах .