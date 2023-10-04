Как шведская мафия использует Spotify для отмывания денег?

Преступники и их сообщники в рэперском сообществе создавали треки и продвигали их на "грязные" деньги на самом популярном стриминговом сервисе Spotify. Доходы от прослушиваний возвращались обратно ОПГ.

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Четыре бывших участников шведских ОПГ, а также представители полиции на условиям анонимности сообщили изданию Svenska Dagbladet (SvD) о необычной схеме отмывания денег, связанных с насильственными преступлениями.

Доходы, полученные от сделок с наркотиками, заказных убийств и грабежей, конвертировались в криптовалюту, на эти средства через подставных артистов запускались стримы на шведской платформе Spotify.

Большая часть финансовых операций проходила через исполнителей в жанре гангста-рэп. Создатели стрима получали вознаграждение от прослушиваний, и деньги шли обратно ОПГ.

"Spotify превратился в банкомат для бандитов", – заявил журналистам следователь.

При этом музыкальная платформа заверила AFP, что "менее 1% всех стримов на Spotify были признаны фейковыми, то есть сгенерированными искусственным образом", добавив, что любые манипуляции с цифрами "оперативно устраняются до начала выплат".

По данным SvD, миллион потоков приносит от 40 000 до 60 000 крон в Швеции, что составляет примерно 3450-5180 евро.

Система авторских отчислений Spotify недавно подверглась критике за то, что позволяет пользователям обманывать систему вместо того, чтобы направлять денежную манну реальным исполнителям.

По оценкам руководителей JPMorgan, 10% всех стримов на платформе генерируется роботами, а авторы могут зарабатывать 1200 долларов (1140 евро) в месяц, прослушивая свои собственные песни на повторе.

Впервые информация об этом была опубликована в Financial Times в прошлом месяце, однако генеральный директор Spotify Даниэль Эк опроверг эти утверждения.

На сайте Spotify говорится: "Вопреки тому, что вы, возможно, слышали, Spotify не выплачивает авторские отчисления в соответствии со ставкой за воспроизведение или за стрим. Размер авторских отчислений, которые получают артисты, может варьироваться в зависимости от различий в способах потокового воспроизведения их музыки или соглашений, заключённых с лейблами или дистрибьюторами".