Музыканты требуют больше отчислений от гигантов стриминга

Более 150 британских музыкантов, включая таких знаменитостей как Пол МакКартни, Крис Мартин, Ноэль Галахер и Энни Леннокс, подписали петицию на имя премьер-министра Бориса Джонсона с просьбой изменить правила оплаты музыкантов, чья музыка проигрывается сервисами потокового аудио. Они обращают внимание на низкие доходы молодых музыкантов сейчас, когда потоковые сервисы стали основным способом продажи музыки.

«Это очень и очень важно, что, так сказать, музыкальные боги вышли и сказали: довольно! — подчёркивает председатель Британской академии поэтов-песенников и композиторов Криспин Хант (бывший вокалист группы Longpigs). — Потому что до сих обычно говорилось, что это только компания неуспешных музыкантов жалуется на свою неуспешность. Но я не отношусь к неуспешным — у моих песен более 100 миллиона прослушиваний. То есть вхожу в первые две сотни музыкантов нашей страны. Но я сижу без гроша и это не правильно».

Британские музыканты считают, что существующая бизнес-модель, правила которой устанавливают звукозаписывающие компании и владельцы потоковых сервисов, душит молодые таланты, не позволяя им зарабатывать на жизнь своим творчеством.

«Всё, что они хотят сказать это: мы сами очень неплохо сотрудничали с музыкальной индустрией, очень даже хорошо, поэтому мы очень волнуемся за следующее поколение музыкантов, за то, как они выстоят, если они не в состоянии достаточно заработать для продолжения карьеры с помощью потоковых сервисов. Всё это вышло на поверхность во время пандемии из-за отмены живых концертов», комментирует Хорас Трабридж, генеральный секретарь Союза музыкантов Великобритании.

Британские музыканты призывают премьера изменить правила отчисления платежей музыкантам, тем более что «брексит» позволяет ему это сделать без оглядки на Европу.