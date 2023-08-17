В Марсель брошена элита спецназа, в городе идёт война между кланами наркомафии

Специальное подразделение полиции CRS 8 должно вмешаться в кровопролитную войну банд за контроль над наркоторговлей в Марселе. С середины июля в южном портовом городе погибли 12 человек.

Французское правительство направляет в Марсель элитное полицейское подразделение для борьбы с волной наркопреступности, в результате которой с середины июля погибло уже несколько десятков человек.

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Подразделение CRS 8, специализирующееся на борьбе с городским насилием, будет направлено в южный город в течение ближайших нескольких дней и проведет целевые операции против синдикатов наркопреступников.

По словам официальных лиц, подразделение пробудет в Марселе "около недели с целью проведения операций по пресечению наркоторговли, особенно в местах продажи наркотиков".

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен уже направлял в феврале это подразделение полиции для борьбы с наркоторговлей. Это подразделение численностью 200 человек может быть развернуто в любое время дня и ночи "за 15 минут в радиусе 300 км в случае серьезных нарушений общественного порядка и городского насилия", - пояснил Дарманин, когда впервые создал его в 2021 году.

Кровавая война двух банд

С середины июля в Марселе в результате нарковойны погибли 12 человек. "Речь идёт о возобновлении давнего конфликта между группировками "Йода" и "Мафия DZ", - заявил на недавней пресс-конференции префект полиции Марселя Фредерик Камильери.

По словам префекта, с начала года борьба этих двух мощных сетей стала причиной 80% убийств или попыток убийств, совершенных организованными бандами в Марселе.

Камильери обеспокоена тем, что этот конфликт принимает новые формы: "Мы вступаем в новый мир насилия, связанного с наркотиками, когда убийства демонстрируются в социальных сетях", - пояснила она.

Французский полицейский из подразделения "Бригада специалистов по местности" (BST 14) показывает пакет с наркотиками, найденный в одном из северных районов Марселя CHRISTOPHE SIMON / AFP

В феврале 17-летний подросток умер после того, как его линчевали около тридцати человек в жилом массиве Патернель, находящемся в эпицентре нарко-насилия. Нападение было снято на видео и транслировалось в прямом эфире на Snapchat.

По мнению властей, преступники и жертвы становятся все моложе, и "тривиализация вербовки убийц" также является частью изменений в этих бандитских конфликтах. В начале апреля по подозрению в убийстве двух подростков 15 и 16 лет был арестован 18-летний молодой человек.

36 смертей в 2023 году в Марселе связаны с торговлей наркотиками

С начала августа в городе было застрелены восемь человек.

А с начала года, согласно последним подсчетам AFP, в Марселе в результате торговли наркотиками погибли 36 человек.

Прокуратура Марселя поясняет, что среди жертв растет доля подростков 14-21 года. Около 14% составляют лица в возрасте от 14 до 17 лет, а 27% - в возрасте от 18 до 21 года.

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Каждый день в Марселе несовершеннолетний предстает перед судьей по делам несовершеннолетних или судом по делам несовершеннолетних за преступления, связанные с наркотиками.