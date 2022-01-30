Музыканты против дезинформации на платформе Spotify

Музыканты против дезинформации на платформе SpotifyКомментарии
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Известные рок-исполнители Нил Янг и Джони Митчелл потребовали от стримингового сервиса Spotify удалить их музыку в знак протеста против размещения на этой платформе подкастов американского комика Джо Рогана, в которых распространяется дезинформация о вакцинации и коронавирусе.
Ранее в связи с подкастами с официальным письмом к Spotify обратились врачи и ученые.
На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.