В Индии в прямом эфире застрелили лидеров мафии – экс-депутата и его брата

Бывшего индийского депутата и его брата, которые находились в заключении, застрелили перед телекамерами, когда они направлялись под конвоем в одну из больниц города Праяградж на севере страны. По дороге на медосмотр у них брали интервью.

Кадры убийства быстро распространились в СМИ и социальных сетях. В полиции заявили, что, нападавших было трое, они выдавали себя за журналистов. Один из них сдался сразу, остальные были вскоре задержаны.

Атик Ахмеди его брат Ашраф были тесно связаны с криминальной средой. На экс-члена парламента были заведены десятки уголовных дел. В марте его приговорили к пожизненному заключению за похищение человека.

Сообщается, что нападавшие на братьев – представителей мусульманского сообщества Индии –выкрикивали лозунги индуистских националистов.