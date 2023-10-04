Португалия отменит налоговые льготы для иностранцев из-за жилищного кризиса

By Euronews

В 2024 году Португалия отменит специальный налоговый режим, по которому проживающие в стране иностранцы платят налог по фиксированной ставке в 20%

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Правительство Португалии объявило о планах отмены "налоговых льгот" для иностранных резидентов, которые португальцы считают несправедливыми. Премьер-министр Антониу Кошта пообещал прекратить действие этой схемы в 2024 году, при этом она останется в силе для тех, кто уже ею пользуется.

До сих пор в течение 10 лет иностранцы, решившие переехать в Португалию, платили налог по фиксированной ставке в 20%, в то время как в стране действует прогрессивная ставка налогообложения, достигающая 48%. Эта концепция была введена в 2009 г., в условиях финансового кризиса, для привлечения инвесторов и специалистов, но также стала популярна среди европейских пенсионеров. В июле этого года министерство финансов Португалии сообщило, что этой схемой пользуются 89 000 иностранцев.

Однако в конечном итоге приток состоятельных иностранцев спровоцировал стремительный рост цен на жилье, лишив многих граждан Португалии возможности оплачивать аренду. В связи с чем в стране прошла серия акций протеста с требованием к правительству принять меры.

Следует также отметить, что резкий рост цен на жилье был вызван и политикой "золотой визы" для иностранцев, желающих приобрести недвижимость в стране, и этот аспект не связан напрямую с налоговыми льготами. Ранее в этом году Лиссабон пообещал ограничить выдачу "золотых виз".