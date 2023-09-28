Португалия: высокая арендная плата заставляет людей жить в палатках

By Euronews

Арендная плата выросла на более чем 30% - снять комнату стоит около 600 евро. При этом половина населения в Португалии зарабатывает менее 1000 евро в месяц

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Проблемы с жильем в Португалии приводят к тому, что работающие семьи вынуждены жить в палатках.

Арендная плата выросла более чем на 30% - к примеру за одну комнату просят 600 евро. При этом половина населения зарабатывает менее 1000 евро в месяц.

Для некоторых проблемы с жильем имеют серьезные последствия.

Даниэла, вынуждена жить в палатке:

— Да, у меня двое детей. Мы искали помощи, но когда мы обратились за ней, они выяснили, что мы живем в хостелах. И нам дали три недели на поиск жилья, но мы не успели, и у нас отобрали опеку над детьми. По крайней мере, пока ситуация с жильем не разрешится, а видеться с ними я могу только раз в неделю.

Андрейя Кошта, вынуждена жить в палатке:

— Я платила 400 евро, а зарабатывала в среднем 800 евро в месяц, то есть 50% уходило только за аренду. Потом добавляешь 40 на проездной на автобус, 150 на еду. Это просто невозможно.

И ситуация становится все хуже. Вероятно, арендная плата будет и дальше расти в соответствии с инфляцией.

Жилищные ассоциации и группы поддержки малообеспеченных граждан добились того, что власти решили вмешаться в ситуацию и расселить палаточный лагерь.