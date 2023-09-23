Дзюдо: два золота у сборной Азербайджана во второй день Большого шлема

Хозяева турнира укрепили своё лидерство по итогам второго дня состязаний на татами. На втором и третьем местах в медальном зачёте – спортсмены из Японии и Косова.
Во второй день турнира Большого шлема имени Гейдара Алиева в Баку награды оспорили представители средних весовых категорий. Трибуны Национальной гимнастической арены были заполнены молодёжью.
Местная федерация дзюдо чествовала своих чемпионов.
В финале категории до 63 кг сошлись две восходящие звезды дзюдо. В поединке с Софи Озбас в результате упорной борьбы Анжелика Шиманска из Польши завоевала свой первый титул Большого шлема, удостоившись оценки вадза-ари.
Церемонию награждения провёл спортивный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Владимир Барта.
В весе до 73 кг надежды хозяев турнира оправдал Хидаят Гейдаров, которого поддерживала вся арена.
В решающей схватке он одолел соперника из Молдавии. В конце поединка азербайджанский спортсмен блестяще исполнил бросок через спину сэои-отоси.
Его выступление вдохновило новое поколение дзюдоистов, которые наблюдали за происходящим на татами. Сказочный день для Гейдарова и бакинских болельщиков!
Победителя наградил вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли.
В категории до 70 кг греческая спортсменка Элисавет Тельциду одержала победу над испанкой Ай Цунодой Рустан благодаря оценке вадза-ари. Это уже её 4-е золото Большого шлема.
Медали вручил посол IJF Антонио Кастро.
Ещё одна медаль высшего достоинства в копилке Азербайджана: в весе до 81 кг Зелим Цкаев продемонстрировал преимущество над Шамилем Борчашвили.
Медалистов наградил Мовлуд Миралиев, бронзовый призёр Игр в Пекине и чемпионата мира.
Праздник для местных фанатов: азербайджанские дзюдоисты – лидеры турнирной таблицы.
Впереди – поединки тяжеловесов в третий день Большого шлема.