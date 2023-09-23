Дзюдо: два золота у сборной Азербайджана во второй день Большого шлема

By Euronews & IJF

Хозяева турнира укрепили своё лидерство по итогам второго дня состязаний на татами. На втором и третьем местах в медальном зачёте – спортсмены из Японии и Косова.

Во второй день турнира Большого шлема имени Гейдара Алиева в Баку награды оспорили представители средних весовых категорий. Трибуны Национальной гимнастической арены были заполнены молодёжью.

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Местная федерация дзюдо чествовала своих чемпионов.

В финале категории до 63 кг сошлись две восходящие звезды дзюдо. В поединке с Софи Озбас в результате упорной борьбы Анжелика Шиманска из Польши завоевала свой первый титул Большого шлема, удостоившись оценки вадза-ари.

Церемонию награждения провёл спортивный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Владимир Барта.

Здесь потрясающая атмосфера, дети так любят дзюдо, в Азербайджане это очень популярный вид спорта. Я счастлива выступать в Баку и побеждать на глазах у юных болельщиков. Анжелика Шиманска

В весе до 73 кг надежды хозяев турнира оправдал Хидаят Гейдаров, которого поддерживала вся арена.

В решающей схватке он одолел соперника из Молдавии. В конце поединка азербайджанский спортсмен блестяще исполнил бросок через спину сэои-отоси.

Его выступление вдохновило новое поколение дзюдоистов, которые наблюдали за происходящим на татами. Сказочный день для Гейдарова и бакинских болельщиков!

Победителя наградил вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли.

Я надеюсь, что товарищи по команде повторят мой успех здесь и что будет больше олимпийских чемпионов из Азербайджана, и я надеюсь быть одним из них.

В категории до 70 кг греческая спортсменка Элисавет Тельциду одержала победу над испанкой Ай Цунодой Рустан благодаря оценке вадза-ари. Это уже её 4-е золото Большого шлема.

Медали вручил посол IJF Антонио Кастро.

Ещё одна медаль высшего достоинства в копилке Азербайджана: в весе до 81 кг Зелим Цкаев продемонстрировал преимущество над Шамилем Борчашвили.

Медалистов наградил Мовлуд Миралиев, бронзовый призёр Игр в Пекине и чемпионата мира.

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Праздник для местных фанатов: азербайджанские дзюдоисты – лидеры турнирной таблицы.

Впереди – поединки тяжеловесов в третий день Большого шлема.