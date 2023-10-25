Второй день Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби: сборная Канады вырывается вперёд

Катрин Бошемен-Пинар завоевала четвёртое в своей карьере золото турнира Большого шлема. Кто ещё блистал в Абу-Даби – узнайте в материале Euronews.
В Абу-Даби проходит одно из главных событий мирового дзюдо. Во второй день захватывающего турнира Большого шлема награды оспорили представители средних весовых категорий.
В весе до 63 кг канадская звезда Катрин Бошемен-Пинар одолела представительницу Китая. Второе золото в копилке сборной Канады!
Церемонию награждения провёл Макс-Эрве Жорж, генеральный директор Icona Capital.
Конкуренты не зря опасались Шахрама Ахадова. В прошлом году узбекский спортсмен вырвал бронзу и в этот раз явно боролся за большее. В финале он победил Акилу Гякову из Косова, взяв свой первый титул на турнире Большого шлема.
Медали вручил вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров.
В весе до 70 кг отличилась Мадина Таймазова, ей уступила восходящая звезда Ида Эрикссон из Швеции.
Медалистку наградил председатель CEDCO Hungary Майкл Майкели.
В весе до 81 кг в решающем поединке сошлись Давид Карапетян и нидерландец Франк де Вит. Оба спортсмена демонстрировали блестящее дзюдо, но победу празднует 23-летний Карапетян.
Свой титул он получил из рук президента Федерации дзюдо ОАЭ Мохаммеда бин Таалуба Алдерея.
В течение всего дня прекрасно выступала сборная Эмиратов. Лучшего результата добился представляющий ОАЭ Нугзари Таталашвили, у него бронза в категории до 81 кг. Героя местных трибун поздравил глава национальной федерации.
Зрелищное окончание второго дня соревнований. Впереди – поединки тяжеловесов в третий день Большого шлема.