Второй день Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби: сборная Канады вырывается вперёд

Катрин Бошемен-Пинар завоевала четвёртое в своей карьере золото турнира Большого шлема. Кто ещё блистал в Абу-Даби – узнайте в материале Euronews.

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В Абу-Даби проходит одно из главных событий мирового дзюдо. Во второй день захватывающего турнира Большого шлема награды оспорили представители средних весовых категорий.

В весе до 63 кг канадская звезда Катрин Бошемен-Пинар одолела представительницу Китая. Второе золото в копилке сборной Канады!

Я выполнила бросок через грудь (ура-нагэ). Когда соперница пошла атаковать, я обезвредила её на полпути. Сила шла от ног: мне удалось поднять её и перевернуть в воздухе. Так что это мощная техника, я не часто к ней прибегаю. Но когда всё получается, это, безусловно, иппон! Катрин Бошемен-Пинар канадская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2023 в Абу-Даби

Церемонию награждения провёл Макс-Эрве Жорж, генеральный директор Icona Capital.

Конкуренты не зря опасались Шахрама Ахадова. В прошлом году узбекский спортсмен вырвал бронзу и в этот раз явно боролся за большее. В финале он победил Акилу Гякову из Косова, взяв свой первый титул на турнире Большого шлема.

Медали вручил вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров.

Здесь, в Абу-Даби, я чувствую себя очень спокойно, как будто я дома, в Узбекистане. Мне нравится Абу-Даби. В прошлом году я стал бронзовым призёром, а сегодня взял своё первое золото "Большого шлема". Надеюсь, что на предстоящих соревнованиях и на Олимпиаде я буду защищать честь Узбекистана и меня будет ждать победа. Шахрам Ахадов узбекский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Абу-Даби

В весе до 70 кг отличилась Мадина Таймазова, ей уступила восходящая звезда Ида Эрикссон из Швеции.

Медалистку наградил председатель CEDCO Hungary Майкл Майкели.

В весе до 81 кг в решающем поединке сошлись Давид Карапетян и нидерландец Франк де Вит. Оба спортсмена демонстрировали блестящее дзюдо, но победу празднует 23-летний Карапетян.

Свой титул он получил из рук президента Федерации дзюдо ОАЭ Мохаммеда бин Таалуба Алдерея.

В течение всего дня прекрасно выступала сборная Эмиратов. Лучшего результата добился представляющий ОАЭ Нугзари Таталашвили, у него бронза в категории до 81 кг. Героя местных трибун поздравил глава национальной федерации.

Зрелищное окончание второго дня соревнований. Впереди – поединки тяжеловесов в третий день Большого шлема.