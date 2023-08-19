Второй день Гран-при по дзюдо в Загребе: мощный хорватский финал

Дружба и упорная борьба: в финале категории -70 кг сошлись две самых титулованных дзюдоистки страны – Лара Цветко и Барбара Матич.
На татами "Арены Загреб" продолжились поединки Гран-при. Юные фанаты подготовили плакаты, чтобы выразить свою любовь к дзюдо и поддержать любимых спортсменов.
К гостям и участникам престижного турнира обратились личный представитель премьер-министра Республики Хорватия Томислав Дружак, вице-президент Международной федерации дзюдо (IJF) Ласло Тот и глава Хорватской федерации Санда Чорак.
После этого перед собравшимися выступили воспитанники местных клубов Profectus и Ishi, которые продемонстрировали публике инклюзивное дзюдо.
В категории до 63 кг британка Люси Реншолл одолела в голден-скоре Ким Джису, завоевав свою первую золотую медаль Гран-при.
Церемонию награждения провёл личный представитель премьер-министра Республики Хорватия Томислав Дружак.
В весе до 73 кг испанец Хорхе Кано Гарсиа удостоился иппона, что обеспечило ему победу – первую на этапе Мирового тура.
Медали вручил директор IJF по обучению и тренерской работе Мохаммед Мериджа.
В финале категории до 81 кг заслуженную победу празднует Саги Муки: он наверстал своё отставание и получил две оценки вадза-ари – ещё одно золото в копилке израильтянина.
Победителя наградил посланник министра обороны Хорватии Иван Юшич.
В весе до 70 кг состоялся чисто хорватский финал, которого так ждали болельщики. Лара Цветко сошлась в поединке со своей соотечественницей Барбарой Матич и благодаря вадза-ари победила в упорной борьбе. Хорватские звёзды не скрывали своей дружбы и чувства уважения друг к другу.
Свой титул Цветко получила из рук директора образовательных программ IJF Санда Чорак.
Местные дзюдоисты демонстрировали мастерское владение техникой, вдохновляя новое поколение спортсменов.
В третий день Гран-при в Загребе пройдут поединки тяжеловесов.