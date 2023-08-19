Второй день Гран-при по дзюдо в Загребе: мощный хорватский финал

Дружба и упорная борьба: в финале категории -70 кг сошлись две самых титулованных дзюдоистки страны – Лара Цветко и Барбара Матич.

На татами "Арены Загреб" продолжились поединки Гран-при. Юные фанаты подготовили плакаты, чтобы выразить свою любовь к дзюдо и поддержать любимых спортсменов.

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К гостям и участникам престижного турнира обратились личный представитель премьер-министра Республики Хорватия Томислав Дружак, вице-президент Международной федерации дзюдо (IJF) Ласло Тот и глава Хорватской федерации Санда Чорак.

После этого перед собравшимися выступили воспитанники местных клубов Profectus и Ishi, которые продемонстрировали публике инклюзивное дзюдо.

В категории до 63 кг британка Люси Реншолл одолела в голден-скоре Ким Джису, завоевав свою первую золотую медаль Гран-при.

Церемонию награждения провёл личный представитель премьер-министра Республики Хорватия Томислав Дружак.

В весе до 73 кг испанец Хорхе Кано Гарсиа удостоился иппона, что обеспечило ему победу – первую на этапе Мирового тура.

Медали вручил директор IJF по обучению и тренерской работе Мохаммед Мериджа.

Я чувствую себя прекрасно, у меня золото! Мне очень приятно выйти к болельщикам, раздать автографы, сделать несколько фотографий и увидеть выражение лиц детей. Хорхе Кано Гарсиа испанский дзюдоист, победитель Гран-при 2023 в Загребе

В финале категории до 81 кг заслуженную победу празднует Саги Муки: он наверстал своё отставание и получил две оценки вадза-ари – ещё одно золото в копилке израильтянина.

Победителя наградил посланник министра обороны Хорватии Иван Юшич.

В весе до 70 кг состоялся чисто хорватский финал, которого так ждали болельщики. Лара Цветко сошлась в поединке со своей соотечественницей Барбарой Матич и благодаря вадза-ари победила в упорной борьбе. Хорватские звёзды не скрывали своей дружбы и чувства уважения друг к другу.

Свой титул Цветко получила из рук директора образовательных программ IJF Санда Чорак.

Мне было очень приятно быть частью большой толпы, которая болела за нас обеих, меня подбадривали голоса детей, моих близких, моего тренера и всех, кто поддерживал меня. Это было действительно особенное чувство, но тяжёлая выдалась схватка! Лара Цветко хорватская дзюдоистка, победительница Гран-при 2023 в Загребе

Местные дзюдоисты демонстрировали мастерское владение техникой, вдохновляя новое поколение спортсменов.

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В третий день Гран-при в Загребе пройдут поединки тяжеловесов.