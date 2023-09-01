Пропаганда в российских школах: старшеклассникам будут преподавать историю сквозь призму Кремля

By Euronews

Amnesty International об обновленном учебнике по истории России: "Новый учебник истории – это вопиющая попытка незаконной идеологической обработки школьников в России и на оккупированных Россией украинских территориях".

Во всех учебных заведениях России 1 сентября традиционно прошел День знаний. Начинался он с торжественной линейки, поднятия флага и исполнения гимна. Изменений в образовательном процессе много, но больше всего говорят о новых учебниках истории для страшеклассников. Пособие критикуют за предвзятость и искажение событий.

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Российская пропаганда в учебной программе

Главный автор учебника — Владимир Мединский, помощник президента РФ Владимира Путина. Пособие, указывают в международной неправительственной организации Amnesty International, изобилует официальными пропагандистскими клише.

"Авторы пытаются оправдать незаконные действия России, начиная от аннексии Крыма в 2014 году и заканчивая полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году", - уточняют эксперты.

Параграф о СВО (так называемой специальной военной операции) открывает цитата президента Путина: "Мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить".

Целью СВО авторы учебника называют "защиту Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России".

Анна Райт, Amnesty International:"Учебник скрывает правду и искажает факты о серьезных нарушениях прав человека и военных преступлениях, совершенных российскими войсками против украинцев", - заявила Анна Райт, специалист Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Авторы пособия не скрывают его идеологическую направленность

Владимир Мединский, помощник президента: "Материал адресован школьнику, родителям и учителю. Он излагает государственную точку зрения, точку зрения ученого сообщества сквозь призму государственной позиции на происходящие события".

Новые учебники истории AFP TV

"Во всем виноват Запад"

Учебник изображает Россию жертвой западного заговора. Так, утверждается, что идея фикс Запада - дестабилизация России. Есть в пособии, по мнению экспертов, и манипулятивный пассаж, где старшеклассников, по сути, пугают ядерной войной: "Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму и в Донбассе, то на основании Устава НАТО Россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического блока. Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить".

В учебнике утверждается, что Украина – "ультранационалистическое государство", а Революцию на Майдане 2014 года называют в духе российской пропаганды "военным переворотом" и "кровавым мятежом".

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Чего ждут от новых учебников москвичи?

Елена: "Правды. Ожидаем, чтобы детям рассказывали, как оно было на самом деле. Пусть даже что-то было плохое, но, чтобы это было, как по-настоящему было".

Екатерина: "Я что-то слышала про то, что искажены факты в учебниках по истории, если я не ошибаюсь. Но я не вникала, если честно, в тему. Поэтому не скажу в данном случае. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы факты исторические искажались".

Иван: "Я думаю, что квалифицированные специалисты, которые занимались составлением этого учебника, хорошо поработали и ребятам будет интересно изучить историю всех событий, которые происходят последнее время в нашей стране и в соседних регионах и странах".

Санкт-Петербург, Россия Dmitri Lovetsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Угрозы в адрес детей и учителей

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Правозащитники заявляют: "Новый учебник истории – это вопиющая попытка незаконной идеологической обработки школьников в России и на оккупированных Россией украинских территориях".

Под российским контролем сейчас находятся порядка 500 украинских школ. Оккупационные власти располагают именами и адресами детей школьного возраста, проживающих в таких районах. Если родители отказываются отправлять детей в школы, где обучение ведется на русском языке, семьям угрожают санкциями.

Детям в России и на оккупированных территориях Украины отказывают в праве на качественное образование, а дезинформация, содержащаяся в учебнике, отмечают аналитики, наносит ущерб правам украинских граждан на культурное наследие и самобытность.

Переписаны кардинально разделы "70-е", "80-е", "90-е" и "нулевые" годы. Добавлен раздел с 2014 года по сегодняшний день, включая СВО Владимир Мединский помощник президента РФ

В учебном пособии переписаны главы о важнейших событиях 20 века. О послевоенных сталинских репрессиях рассказывается немного, зато резкой критике в контексте эпохи перестройки подвергается советский лидер Михаил Горбачев. Его представили как некомпетентного руководителя.

В книге транслируется мнение, которое неоднократно излагал президент РФ Путин. В частности, его заявление о том, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.

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Один из пропагандистских штампов в учебнике касается ухода западных компаний из РФ из-за войны:

"После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия - воистину страна возможностей".

В следующем году, как обещают власти РФ, появятся новые учебники по истории для 5–9-х классов.

В школы возвращается НВП

С 1 сентября этого года в школы возвращается модуль начальной военной подготовки (НВП). Он станет обязательным для всех учебных заведений России. Программа предусматривает обучение детей старших классов обращению с автоматом Калашникова и ручными осколочными гранатами.

Кроме того, в школьную программу НВП включили и тему беспилотников: школьники будут изучать основы применения беспилотников в бою, а также способы противодействия им.

"Разговоры о важном"

Также в этом учебном году продолжатся так называемые "Разговоры о важном". Основная цель таких занятий, заявляют власти, - развитие патриотизма, гражданское воспитание, историческое просвещение. Темы этих уроков разрабатывает министерство просвещения.