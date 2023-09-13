Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами

By Euronews

Таллин выполняет последние рекомендации Еврокомиссии, касающиеся применения антироссийских санкций в связи с агрессией РФ против Украины.

Эстония вслед за Латвией и Литвой ввела запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Таким образом Таллин выполняет последние рекомендации Еврокомиссии, касающиеся применения антироссийских санкций в связи с агрессией РФ против Украины.

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Запрет на въезд автотранспорта действует независимо от того, на каком основании владелец или пользователь пребывает в Эстонии или ЕС.

Лаури Ляэнеметс глава МВД Эстонии:"На данный момент никаких исключений нет. Автомобили с российскими номерами будут возвращать с границы. Еврокомиссия не создала пространства для каких-либо исключений. Если возникнут проблемы, и Еврокомиссия скажет, что да, в некоторых случаях должны быть сделаны исключения, например, если у человека есть украинское гражданство, то в будущем это может обсуждаться. Но в принципе, все, что идет из России, попадает под санкции".

Рекомендации Еврокомиссии допускают и гораздо более широкие ограничения. В санкционные списки включены, например, одежда, компьютеры и смартфоны.

Страны имеют право устанавливать отдельную политику в отношении ввоза товаров и приема туристов. На данный момент ни одна страна не объявила о планах по конфискации личных вещей путешественников, прибывающих из России.