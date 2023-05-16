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Рамзан Кадыров празднует возвращение Зазу - племенного скакуна, купленного им в 2012 году и конфискованного Чехией в 2014-м в рамках санкций против главы Чеченской республики.

Накануне Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале увлекательную историю о том, как находившегося в конюшне чешского села Крабчице гнедого жеребца... похитили украинские спецслужбы, чтобы вернуть владельцу за 18 тысяч долларов.

7 марта чешские СМИ действительно сообщили о краже Зазу, находившегося в Крабчице в качестве замороженного имущества чеченского лидера. По данным полиции, в ночь на 4 марта «вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и увел племенного жеребца». Начатое расследование закончилось ничем.

Кадыров рассказывает, что представители украинских спецслужб вышли на него в начале года через посредников и предложили выкупить Зазу.

Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план - они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими Рамзан Кадыров глава Чеченской республики

Сейчас 16-летний жеребец английской породы находится «на пути домой». Кадыров отметил, что не жалеет потраченных средств, «учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную». Он оценивает коня в $10 млн.

По данным портала Jezdci.cz, Кадыров купил скакуна в 2012 году у немецкой компании WH Sport International, чтобы тот участвовал в Дубайском кубке мира: престижных скачках с общим призовым фондом в $30,5 млн в 2023 году. Тогда Зазу пришел пятым. Всего жеребец участвовал в 36 скачках, выиграл девять из них и заработал более €1,2 млн.

Завершает свою историю Кадыров рекламным слоганом: "Если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслубам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!"

Украинские спецслужбы, как и чешское МВД, информацию пока не комментируют.