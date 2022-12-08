Чеченцы в украинской войне

По оценкам несколько сотен чеченцев воюют на стороне Украины против российских войск. Среди них 29-летний Магомет, его боевой позывной Мага. Он здесь с 2014 года.

"Куда бы ни пришёл русский мир - там разрушения и смерть, кровь льётся. Это не меняется: куда бы Россия ни пошла - везде одно и то же", — говорит Мага.

Он был ещё слишком молод, чтобы участвовать в двух предыдущих чеченских войнах. Но заместитель командира его батальона Муслим Мадиев сейчас ведёт свою третью войну с россиянами:

"Когда мы говорили: "Этот монстр идёт к вам, остановите, помогите нам", нам никто не помогал. У нас ни артиллерии не было, такой, как сейчас - тут HIMARS-ы работают", - говорит Муслим.

Эти чеченцы воюют на стороне Украины, но есть и чеченцы, воюющие на стороне России. 26 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о переброске чеченских вооруженных сил в Украину, заявив, что Владимир Путин "принял правильное решение".

"Да, я прекрасно понимаю, что могут быть и чеченцы против нас, - говорит на это Мага, - но это российские солдаты. Это те же солдаты, что уничтожали мой народ. Я не вижу разницы между русским и предателем чеченцем".