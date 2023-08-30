By Euronews и AP

Ватикан выступил с разъяснениями после того, как Папа римский назвал молодых россиян-католиков "наследниками великой России". Киев расценил слова понтифика как "империалистическую пропаганду".

Папа Франциск вовсе не собирался поощрять современную российскую агрессию в Украине, заявил Ватикан, выступая в защиту понтифика от напора критики. Ранее в пятницу во время видеоконференции с католической молодежью РФ в Санкт-Петербурге тот хвалебно отозвался об имперском прошлом России, что вызвало ярое недовольство Киева.

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В своём выступлении папа римский зачитал подготовленный текст, призвав молодых россиян стать "ремесленниками мира", сеять примирение "в эту зиму войны".

Он сказал:

Никогда не забывайте о своём наследии. Вы - наследники великой России. Великой России святых, царей, великой России Петра I, Екатерины II, той великой имперской России, просвещённой, страны большой культуры и большой человечности.

А ещё добавил:

"Никогда не забывайте об этом наследии. Вы - наследники великой Матушки-России, идите с этим вперёд. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, ваш способ быть русскими".

Последние пассажи в официальное коммюнике, посвященное конференции, Ватикан не включил. Но видео с высказываниями понтифика распространились в социальных сетях.

По словам главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, папа римский хотел лишь отметить положительные стороны духовной и культурной истории России, цитируя российских правителей Петра и Екатерину Великих.

Папа Франциск "определённо не хотел возвеличивать имперскую логику или государственных деятелей, которые были приведены для обозначения определённых исторических периодов", - говорится в заявлении Бруни.

Ватикан, а до него и посольство Святого Престола в Украине, высказались после того, как Глава Украинской греко-католической церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук пожаловался на слова понтифика.

По его мнению, отсыл к Петру I и Екатерине II "является худшим примером российского империализма и ультранационализма".

"Мы опасаемся, что эти слова будут восприняты некоторыми как поощрение именно такого национализма и империализма, которые стали истинной причиной войны на Украине", - сказал он.

Диппредставительство Ватикана в Киеве заявило, что сказанное было неверно истолковано, и дистанцировалось от подобных интерпретаций, подчеркнув, что папа римский никогда не поощрял "империалистические идеи".

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"Напротив, он является убеждённым противником и критиком любой формы империализма или колониализма, причем среди всех народов и в любой из ситуаций, - говорится в заявлении посольства.

Глава Святого престола то и дело приводил в ярость обе стороны военного конфликта своими неосторожными высказываниями.

Его обвиняли в том, что он оправдывал вторжение Москвы, говоря, что НАТО "лает на ворота России" своим расширением на восток. В то же время Кремль выражал официальный дипломатический протест, когда папа Франциск возложил основную вину за жестокость войны на чеченцев и бурят. Бурную реакцию вызвало то, что он назвал "невинной жертвой войны" погибшую в результате подрыва автомобиля Дарью Дугину - дочь одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина.

Во вторник пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков высоко оценил "глубокие" знания главы католической церкви российской истории.

Хотя папа римский часто выражает солидарность с "испытывающим мучения" украинским народом, Ватикан настаивает на том, что не принимает ничью сторону в войне, стараясь оставаться нейтральным актором в поисках мира.