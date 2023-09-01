Папа Франциск прибыл в историческим визитом в Монголию

By Euronews
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В стране одна из самых маленьких и новых католических общин в мире
Папа Римский Франциск прибыл с первым в истории апостольским визитом в Монголию.
Как ожидается, во время поездки понтифик встретится с руководством страны, в частности с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, а также представителями апостольской церкви и миссионерами.
В Монголии одна из самых немногочисленных и новых католических общин в мире, которую возглавляет самый молодой кардинал, миссионер Джорджо Маренго.
В стране, где в основном исповедуется буддизм, насчитывается около 1500 католиков.