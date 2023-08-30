Кулеба: "Закрепление на флангах Работина открывает ВСУ путь на Мелитополь и Крым"

Выступая в Париже, глава МИД Украины раскрыл детали операции по освобождению села Работино в ходе контрнаступления. Под Купянском, где идут тяжёлые бои, продолжается эвакуация.

Освобождение села Работино, о котором Киев заявил в начале неделе, открывает украинской армии путь для наступления на оккупированный юг страны и аннексированный полуостров Крым, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с французскими дипломатами в Париже.

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Текст его выступления с деталями операции был обнародован в среду. По словам министра, взятие Работина стало возможным благодаря работе сводной группы из 31 бойца ВСУ, которым пришлось "ползти на животах по минным полям".

Представителя Украины принял Эммануэль Макрон. Как написал Кулеба на платформе X (бывшем Твиттере), их беседа касалась "дальнейшей военной поддержки, расширения коалиции вокруг украинской "Формулы мира" и экспорта зерна в страны Африки".

"Серая зона Работино – Вербовое становится братской могилой ВСУ", – заявил глава оккупационной администрации подконтрольной России части Запорожья.

Прорыв противотанковой "линии Суровикина"?

Ряд аналитиков, занимающихся разведкой по открытым источникам, указывают на движение украинских войск вокруг Вербового, где противотанковые "зубы дракона" генерала Суровикина, судя по всему, продержались всего несколько часов.

Официальных подтверждений этому нет.

В своей дневной сводке Минобороны РФ отчиталось об отражении атак ВСУ возле Работина и Вербового.

Ситуация в Харьковской области

В связи с наступлением россиян на северо-востоке, в районе Купянска, украинские власти призывают местных жителей эвакуироваться.

По сообщению полиции Харьковской области, в результате недавних артиллерийских обстрелов в полуразбитом и почти обезлюдившем городе, отвоёванном ВСУ чуть меньше года назад, повреждено здание мясокомбината, погиб 45-летний охранник.

Одна из целей россиян – побудить Украину отвлечь подразделения с южного фронта для защиты города.

Как пишет New York Times, бои на Харьковщине ставят обе стороны перед "стратегической дилеммой": и России, и Украине приходится выбирать, куда направить подкрепления вдоль фронта, растянувшегося на сотни километров.