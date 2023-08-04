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Всемирный день молодежи: папа Франциск исповедовал молодых паломников в Лиссабоне

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Папа римский, совершающий апостольский визит в Португалию, привлек внимание к работе католических благотворительных организаций и исповедовал паломников из разных стран. В Лиссабон прибыли тысячи верующих, в том числе из охваченной войной Украины.

На третий день апостольского визита в Португалию папа римский Франциск посетил некогда неблагополучный столичный район Серафина. Понтифик встретился с представителями благотворительных католических организаций и поблагодарил их за поддержку людей, нуждающихся в помощи.

В парке Васко да Гама понтифик исповедовал молодых паломников из разных стран, участников Всемирного дня молодёжи. По этому случаю в Португалию прибыло более миллиона верующих, в том числе из охваченной войной Украины.

Олена, паломница из Украины: "Мы знаем, что папа с нами, он поддерживает нас и молится за нас, мы это чувствуем. Мы чувствуем эту поддержку, и мы чувствуем молитвы. Спасибо ему за это, очень большое спасибо. Было бы здорово, если бы он упомянул Украину перед миллионами людей".

Пятого августа Франциск посетит город Фатиму, где по преданию 13 июля 1917 года трем местным пастухам явилась Дева Мария. Шестого августа в парке Тахо недалеко от Лиссабона глава Святого престола проведет мессу.

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