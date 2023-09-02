EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Папа предостерёг от коррупции и призвал защищать планету

Папа римский Франциск во время визита в столицу Монголии Улан-Батор
Папа римский Франциск во время визита в столицу Монголии Улан-Батор Авторское право HANDOUT/AFP
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Папа римский Франциск посетил столицу Монголии Улан-Батор. На встрече с руководством страны он предостерёг от коррупции и высказался за "срочное и теперь уже неизбежное обязательство защищать планету Земля".

Папа римский Франциск встретился с верующими на огромной площади Сухэ-Батора в столице Монголии Улан-Баторе. В честь 86-летнего понтифика была проведена торжественная церемония и выставлен почётный караул. 

РЕКЛАМА

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, одетый в традиционную тунику «дээл», спустился по длинной лестнице с красной ковровой дорожкой перед массивной бронзовой статуей Чингисхана, чтобы поприветствовать высокого гостя. 

"Да здравствует папа!" - скандировалим молодые монгольские католики, стоявшие позади шеренги международных репортёров и операторов. На встречу с Франциском приехали паломники и из других стран Азии.

Этот первый визит главы римско-католической церкви в преимущественно буддийскую страну , расположенную между Китаем и Россией. 

Позже во Дворце правительства папа Франциск выступил с обращением к монгольским высокопоставленным лицам, в том числе к президенту и премьер-министру Лувсаннамсраю Оюн-Эрдэнэ. 

В Улан-Батор понтифик прибыл в пятницу утром.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Папа римский Франциск разгневал Украину, восхвалив имперское прошлое России

Папа римский говорил с молодёжью об экологии

Папа римский призвал Европу найти пути для достижения мира в Украине

Дипломатический визит Папа римский Монголия Папа франциск