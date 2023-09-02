Папа предостерёг от коррупции и призвал защищать планету

Папа римский Франциск посетил столицу Монголии Улан-Батор. На встрече с руководством страны он предостерёг от коррупции и высказался за "срочное и теперь уже неизбежное обязательство защищать планету Земля".

Папа римский Франциск встретился с верующими на огромной площади Сухэ-Батора в столице Монголии Улан-Баторе. В честь 86-летнего понтифика была проведена торжественная церемония и выставлен почётный караул.

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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, одетый в традиционную тунику «дээл», спустился по длинной лестнице с красной ковровой дорожкой перед массивной бронзовой статуей Чингисхана, чтобы поприветствовать высокого гостя.

"Да здравствует папа!" - скандировалим молодые монгольские католики, стоявшие позади шеренги международных репортёров и операторов. На встречу с Франциском приехали паломники и из других стран Азии.

Этот первый визит главы римско-католической церкви в преимущественно буддийскую страну , расположенную между Китаем и Россией.

Позже во Дворце правительства папа Франциск выступил с обращением к монгольским высокопоставленным лицам, в том числе к президенту и премьер-министру Лувсаннамсраю Оюн-Эрдэнэ.

В Улан-Батор понтифик прибыл в пятницу утром.