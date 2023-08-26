В Украине обстреляно кафе под Купянском

By Euronews

Британская разведка ждет активизации усилий российских войск на направлении Купянск-Лиман. Украинские источники сообщают об обстреле кафе и гибели мирных жителей.

Российские войска могут усилить наступление на направлении Купянск-Лиман в ближайшие 2 месяца. Такой сценарий - на фоне успехов ВСУ на южном фронте - рассматривает британское министерство обороны. В микроблоге ведомства отмечается, что Россия, возможно, стремится создать буферную зону вокруг Луганской области.

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Тем временем из Украины поступила информация об обстреле российскими войсками кафе в селе Подолы Купянского района. По данным председателя областной администрации Олега Синегубов, там погибли два человека, один ранен.

Мэрия Москвы сообщает, что рано утром в субботу российскую столицу пытался атаковать очередной беспилотник. Власти уточняют, что он был сбит ПВО.

По данным представителя украинской разведки Андрей Юсова, в аннексированном Крыму нанесен удар по 126-й гвардейской бригаде РФ. Украинские СМИ сообщают о жертвах. Независимого подтверждения этой информации нет.