Последствия ночного удара по Киеву, "самого мощного" с весны

Более 20 беспилотников и ракет были уничтожены средствами ПВО над Киевом, сообщила в среду городская военная администрация, назвав этот шквал огня "самым мощным ударом" по столице с весны.

"Такой мощной атаки Киев не испытывал с весны... Всего силами ПВО уничтожено более 20 объектов противника", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, по предварительной информации, два человека погибли в результате падения осколков на территорию одного из предприятий в Шевченковском районе Киева.

Еще один человек получил ранения. 24-летняя женщина получила порезы стеклом.

По словам Кличко, пожарные и другие аварийные службы продолжают работать на месте происшествия, в частности, в Дарницком районе и в четырех местах Шевченковского района столицы.

В Дарницком и Шевченковском районах Киева упали осколки российских ракет и возникли пожары.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки упали на крышу коммерческого здания в Дарницком районе.

Также обломки упали на нежилые здания в Шевченковском районе.