ISW: поход на Купянск - отвлекающий маневр?

Наблюдатели сообщают об активизации российских войск близ Купянска. Они не исключают: это нужно, чтобы отвлечь внимание ВСУ от более значимых участков фронта.

14 августа украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, по имеющимся данным, продвинулись близ границы Донецкой и Запорожской областей. В тот же день российские войска наступали близ Купянска - и также продвинулись вперед.

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По данным Института изучения войны (ISW), опубликованные 13 августа геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска продвинулись в районе Орлянки (22 км к востоку от Купянска) и Николаевки (24 км к востоку от Купянска).

На днях украинские власти впервые за несколько месяцев отдали приказ об обязательной эвакуации из Купянска и окрестностей, поскольку Россия усилила обстрелы Харьковской области и заявила о захвате украинских позиций близ города.

Купянск находится недалеко от российской границы. Город был оккупирован в первую неделю полномасштабного вторжения в феврале 2022. В течение нескольких месяцев он оставался под контролем российских войск и был освобожден - вместе с еще несколькими населенными пунктами - в прошлом сентябре в ходе стремительного наступления ВСУ.

Однако в последние недели Россия активизировала свои усилия по повторному захвату Купянска. Об этом ранее заявили и в Институте изучения войны. Эксперты допускают, что наступательные операции к северо-востоку от города призваны отвлечь украинские силы от более значимых в оперативном отношении участков фронта.