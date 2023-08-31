Украина: переломный момент в войне?

By Euronews

Цель украинского контрнаступления — отрезать российские войска от оккупированных территорий на юге до наступления зимы.

Бои на восточном фронте Украины достигают переломного момента в войне с Россией.

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По мнению экспертов, Работино на юге страны и Купянск на востоке остаются центрами наступательных операций.

Украинские войска постоянно подвергаются обстрелам с беспилотников, но задача по-прежнему состоит в том, чтобы рассечь сухопутный коридор между Россией и аннексированным Крымом и отрезать российские войска от оккупированных территорий на юге.

Москва осознает опасность прорыва: в район Работина начали прибывать крупные резервы Вооруженных Сил РФ.

Но ни одна армия не может функционировать без боеприпасов.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от руководства предприятия по производству радиолокационных систем в Тульской области организовать круглосуточную работу завода.

Шойгу также недавно посетил Северную Корею, чтобы убедить Пхеньян продавать России артиллерийские боеприпасы. На что очень резко отреагировали в Вашингтоне.

Любая оружейная сделка между КНДР и Россией станет прямым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и призываем КНДР прекратить переговоры с Россией о поставках оружия и соблюдать взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать оружие России Джон Кирби представитель Совета по нацбезопасности США

Тем временем российские официальные лица заявили, что атака беспилотников на псковский аэропорт, в результате которой были повреждены либо уничтожены военно-транспортные самолеты, не останется безнаказанной.