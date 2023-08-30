ЕС обеспокоен новым переворотом в Африке

By Euronews

Габонские военные отменили итоги президентских выборов

Тысячи людей собрались на улицах столицы Габона, чтобы выразить свою поддержку военным, объявившим о свержении президента страны. В ночь на среду офицеры заявил, что отменяют итоги выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Али Бонго Ондимба. Он руководил страной с 2009 года, для него это был бы уже третий срок.

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Но голосование проходило на фоне насилия. Сразу после закрытия избирательных участков был введён комендантский час. В итоге военные заявили, что намерены «положить конец существующему режиму».

Это уже не первый переворот в Западной Африке за последние годы. В Евросоюзе выразили глубокую озабоченность происходящим.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС:

«Весь этот регион — начиная с Центральноафриканской Республики, затем Мали, затем Буркина-Фасо, теперь Нигер и, возможно, Габон — находится в очень сложной ситуации. Конечно же, министры — сегодня министры обороны, а завтра министры иностранных дел — должны глубоко проанализировать, что там происходит».

Габон считался сравнительно благополучной страной, ВВП на душу населения там был одним из самых высоких в Африке. Тем не менее, безработица в стране достигала, по некоторым данным, 40%.

Предыдущая попытка переворота произошла в Габоне в 2019 году; тогда властям удалось арестовать заговорщиков и вернуть себе контроль над ситуацией.