Столтенберг о мятеже Пригожина: "Не стоит недооценивать Россию"

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Генсек НАТО называет ситуацию вокруг Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" внутренним делом России, но считает важным продолжать поддерживать Украину

События последних дней - внутреннее дело России, но недооценивать ее не стоит, поэтому важно продолжать поддерживать Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Гааге по подготовке июльского саммита в Вильнюсе.

По его словам, политический кризис в России "создает еще более нестабильную и более непредсказуемую обстановку", особенно в Балтийском регионе.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО:

— Мы все видели события в России в последние дни. Это внутренние российские дела, но ясно одно: незаконная война президента Путина против Украины углубила разногласия и создала новую напряженность в России. В то же время мы не должны недооценивать Россию. Поэтому еще важнее, чтобы мы продолжали оказывать Украине поддержку.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

— Если "Вагнер" развернет своих серийных убийц в Беларуси, то все соседние страны столкнутся с еще большей угрозой нестабильности. В таких обстоятельствах главный приоритет — сдерживание и передовая оборона.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов:

— В Вильнюсе мы должны предпринять четкие шаги, которые поддержат все страны-члены. Шаги, которые пошлют четкий сигнал всем, включая Москву. Будущее и законное место Украины — в НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, запланирована обширная повестка дня, включая вопрос о руководстве альянса.

Многие источники предполагают, что Йенса Столтенберга могут попросить остаться на этом посту еще на год из-за внутренних разногласий по поводу кандидатов в его приемники.