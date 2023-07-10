Кремль подтвердил встречу Путина и Пригожина после мятежа

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По словам Дмитрия Пескова, вагнеровцам предложили «варианты трудоустройства»

Российские Президент Владимир Путин встречался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, а также с ещё более чем 30-ю командирами наёмников. Как заявили в Кремле, встреча состоялась 29 июня, через пять дней после мятежа. Подробностей раскрыто немного. По данным зарубежных СМИ, присутствовали также глава Росгвардии Виктор Золотов и глава СВР Сергей Нарышкин.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

«Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы и дальше продолжать сражаться за родину».

При этом именно 29-го июня в Кремле официально заявляли, что не имеют информации о местонахождении Евгения Пригожина.

Предполагалось, что после мятежа основатель «Вагнера» отправится в Беларусь — вместе с частью наёмников. Другим предложили подписать контракты с Минобороны, то есть официально поступить на службу в российские вооружённые силы.