Пригожина не убивали по заданию Кремля – Песков

Пресс-секретарь президента России отрицает причастность властей к крушению самолёта Евгения Пригожина. "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси", – заявил Александр Лукашенко, опровергая сообщения о демонтаже лагеря наёмников.

В Кремле заявили, что не причастны к предполагаемой гибели Евгения Пригожина и других членов "Группы Вагнера", которые разбились в Тверской области.

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Пресс-секретарь Владимира Путина назвал подобные сообщения "абсолютной ложью" и "спекуляциями".

Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования авиакатастрофы, а также генетической экспертизы.

Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная. Здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Чиновник пока не подтвердил посещение Путиным похорон Пригожина в случае, если факт смерти будет официально установлен.

ЧП с бизнес-джетом Embraer впервые прокомментировал Александр Лукашенко. По словам руководителя Беларуси, он не должен был обеспечивать личную безопасность Пригожина, а также добавил, что, по его мнению, Владимир Путин не причастен к крушению самолёта.

Я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин Александр Лукашенко президент РБ

Лукашенко также утверждает, что ядро вагнеровцев остаётся в Беларуси. Ранее "Беларускі Гаюн" и "Радыё Свабода – Беларусь" писали об активном демонтаже лагеря ЧВК под Осиповичами.

"Снимочки из космоса", – сказал по этому поводу Лукашенко.

О случившемся заговорили в официальных кругах

"Важной персоной государственного масштаба" Пригожина назвал Рамзан Кадыров, который также выразил соболезнования семье основателя незаконного формирования.

Как пишет "Фонтанка", депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать в честь Евгения Пригожина Зольную улицу в Невском районе Санкт-Петербурга. Именно там расположен т. н. "ЧВК Вагнер центр".