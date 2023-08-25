Пригожина не убивали по заданию Кремля – Песков

Пресс-секретарь президента России отрицает причастность властей к крушению самолёта Евгения Пригожина. "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси", – заявил Александр Лукашенко, опровергая сообщения о демонтаже лагеря наёмников.
В Кремле заявили, что не причастны к предполагаемой гибели Евгения Пригожина и других членов "Группы Вагнера", которые разбились в Тверской области.
Пресс-секретарь Владимира Путина назвал подобные сообщения "абсолютной ложью" и "спекуляциями".
Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования авиакатастрофы, а также генетической экспертизы.
Чиновник пока не подтвердил посещение Путиным похорон Пригожина в случае, если факт смерти будет официально установлен.
ЧП с бизнес-джетом Embraer впервые прокомментировал Александр Лукашенко. По словам руководителя Беларуси, он не должен был обеспечивать личную безопасность Пригожина, а также добавил, что, по его мнению, Владимир Путин не причастен к крушению самолёта.
Лукашенко также утверждает, что ядро вагнеровцев остаётся в Беларуси. Ранее "Беларускі Гаюн" и "Радыё Свабода – Беларусь" писали об активном демонтаже лагеря ЧВК под Осиповичами.
"Снимочки из космоса", – сказал по этому поводу Лукашенко.
О случившемся заговорили в официальных кругах
"Важной персоной государственного масштаба" Пригожина назвал Рамзан Кадыров, который также выразил соболезнования семье основателя незаконного формирования.
Как пишет "Фонтанка", депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать в честь Евгения Пригожина Зольную улицу в Невском районе Санкт-Петербурга. Именно там расположен т. н. "ЧВК Вагнер центр".