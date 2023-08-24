"Погиб в результате действий предателей России": смерть Евгения Пригожина подтверждена

Сразу несколько источников подтверждают смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Он значился в списке пассажиров разбившегося бизнес-джета.
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, предположительно, погиб в авиакатастрофе.
Накануне в Тверской области при выполнении рейса из Москвы в Санкт-Петербург разбился принадлежащий ему бизнес-джет.
Сообщение на одном из каналов, связанных с "Вагнером", гласит:
"Герой России, настоящий патриот своей Родины – Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России".
На борту находились 3 члена экипажа и 7 пассажиров. Их тела были найдены на месте ЧП.
Кроме Пригожина в самолете находились двое его заместителей: командир "Группы Вагнера" Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов, предположительно, отвечающий за работу службы безопасности ЧВК.
По данным СМИ, самолет пропал с радаров через 26 минут после взлета, пилоты не сообщали о нештатных ситуациях.
По словам очевидцев, бизнес-джет взорвался в небе.
Последний раз Пригожин появлялся на видео за день до авиакатастрофы, снятом в неустановленном месте в Африке спустя два месяца после неудавшегося мятежа.
Официальной реакции Кремля пока не последовало, международное сообщество предпочитает "следить за ситуацией".
В то же время президент США Джо Байден не исключил причастности к случившемуся Владимира Путина.
О смерти Пригожина сообщали и ранее. В 2019 году он якобы разбился на военно-транспортном самолете в Конго.
Позднее выяснилось, что при крушении погибли российские граждане и что главы ЧВК среди них не было.