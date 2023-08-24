"Погиб в результате действий предателей России": смерть Евгения Пригожина подтверждена

Сразу несколько источников подтверждают смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Он значился в списке пассажиров разбившегося бизнес-джета.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, предположительно, погиб в авиакатастрофе.

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Накануне в Тверской области при выполнении рейса из Москвы в Санкт-Петербург разбился принадлежащий ему бизнес-джет.

Сообщение на одном из каналов, связанных с "Вагнером", гласит:

"Герой России, настоящий патриот своей Родины – Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России".

На борту находились 3 члена экипажа и 7 пассажиров. Их тела были найдены на месте ЧП.

Кроме Пригожина в самолете находились двое его заместителей: командир "Группы Вагнера" Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов, предположительно, отвечающий за работу службы безопасности ЧВК.

По данным СМИ, самолет пропал с радаров через 26 минут после взлета, пилоты не сообщали о нештатных ситуациях.

По словам очевидцев, бизнес-джет взорвался в небе.

Последний раз Пригожин появлялся на видео за день до авиакатастрофы, снятом в неустановленном месте в Африке спустя два месяца после неудавшегося мятежа.

Официальной реакции Кремля пока не последовало, международное сообщество предпочитает "следить за ситуацией".

В то же время президент США Джо Байден не исключил причастности к случившемуся Владимира Путина.

Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен. Мало что происходит в России, за чем не стоит Путин Джо Байден президент США

О смерти Пригожина сообщали и ранее. В 2019 году он якобы разбился на военно-транспортном самолете в Конго.

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Позднее выяснилось, что при крушении погибли российские граждане и что главы ЧВК среди них не было.