ISW o Пригожине: скорее всего, это приказ Путина

Минобороны Великобритании, в свою очередь, утверждает, что Путин, скорее всего, желает продемонстрировать свою власть.

Министерство обороны РФ и Кремль разрушали группу Вагнера и ослабляли авторитет Пригожина с момента июньского мятежа, и убийство членов высшего руководства группы, скорее всего, стало последним шагом по ликвидации ее как независимой организации, — считают в ISW.

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Аналитический центр утверждает, что Путин почти наверняка отдал приказ российскому военному командованию сбить самолет Пригожина. Вся российская политическая сфера и сфера безопасности, скорее всего, рассматривали дальнейшее выживание Пригожина после мятежа ЧВК "Вагнер" как решение, зависящее от Путина.

Возможно, Путин решил, что он достаточно отделил Пригожина от ЧВК "Вагнер" и может убить его, не превращая Пригожина в мученика для оставшегося персонала.

В качестве альтернативы Путин мог решить, что Пригожин перешел заранее установленную черту в своих попытках сохранить доступ ЧВК "Вагнер" к операциям в Африке.

Не исключено, что Путин уже давно намеревался казнить Пригожина, а сбитый 23 августа самолет был случайным совпадением по времени, хотя это маловероятно. 23 августа кремлевская лента РИА "Новости" сообщила, что Путин официально освободил от должности командующего Воздушно-космическими силами России генерала армии Сергея Суровикина, связанного с ЧВК "Вагнер".

Министерство обороны Великобритании сообщает, что несколькими днями ранее, 19 августа 2023 года, Путин совершил редкий визит в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, примерно в 160 км от линии фронта. Это штаб-квартира, которую группа Вагнера ненадолго захватила в июне 2023 года.

Минобороны Великобритании утверждает, что Путин, скорее всего, желает продемонстрировать свою власть и представить высшее военное командование действующим в обычном режиме.