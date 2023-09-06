Великобритания: ЧВК "Вагнер" поставят в один ряд с "Исламским государством" и "Аль-Каидой"

By Euronews и AFP

Глава британского МВД: "Они – террористы, это всем ясно". О намерениях Лондона внести "Группу Вагнера" в список террористов стало известно ещё весной, в среду проект постановления будет направлен в парламент.

Правительство Великобритании намерено включить российскую наёмническую группировку "Вагнер" в список террористических организаций.

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Как сообщают британские СМИ, министр внутренних дел Суэлла Браверман внесёт соответствующую законодательную инициативу на рассмотрение парламента в среду.

"Группа Вагнера" – это жестокая и деструктивная организация, которая выступает в качестве военного инструмента путинской России за рубежом", – цитирует слова Браверман газета Daily Mail.

Пока Кремль решает, что делать с созданным им монстром, продолжающаяся дестабилизирующая деятельность ЧВК "Вагнер" служит политическим целям руководства РФ. Суэлла Браверман глава МВД Великобритании

Министр внутренних дел Соединённого Королевства имеет право "запретить" организацию, которая, по её мнению, причастна к террористическим актам.

Террористическими уже признаны такие группировки, как "Исламское государство" или "Аль-Каида", закон предусматривает уголовную ответственность за поддержку подобных организаций. Это также открывает путь для конфискации активов ЧВК.

"Вагнеровцы участвовали в варварских грабежах, пытках и убийствах", – заявила Браверман в интервью Daily Mail.

"Именно поэтому мы объявляем эту террористическую организацию вне закона и продолжаем оказывать Украине максимальную помощь в её борьбе с Россией", – добавила она, отметив, что самая известная российская ЧВК представляет "угрозу для глобальной безопасности".

В июле Лондон уже объявил о введении санкций против 13 лиц и организаций, связанных с наёмниками "Вагнера" в Африке, обвинив их в военных преступлениях.