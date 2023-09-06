Великобритания: ЧВК "Вагнер" поставят в один ряд с "Исламским государством" и "Аль-Каидой"

Глава британского МВД: "Они – террористы, это всем ясно". О намерениях Лондона внести "Группу Вагнера" в список террористов стало известно ещё весной, в среду проект постановления будет направлен в парламент.
Правительство Великобритании намерено включить российскую наёмническую группировку "Вагнер" в список террористических организаций.
Как сообщают британские СМИ, министр внутренних дел Суэлла Браверман внесёт соответствующую законодательную инициативу на рассмотрение парламента в среду.
"Группа Вагнера" – это жестокая и деструктивная организация, которая выступает в качестве военного инструмента путинской России за рубежом", – цитирует слова Браверман газета Daily Mail.
Министр внутренних дел Соединённого Королевства имеет право "запретить" организацию, которая, по её мнению, причастна к террористическим актам.
Террористическими уже признаны такие группировки, как "Исламское государство" или "Аль-Каида", закон предусматривает уголовную ответственность за поддержку подобных организаций. Это также открывает путь для конфискации активов ЧВК.
"Вагнеровцы участвовали в варварских грабежах, пытках и убийствах", – заявила Браверман в интервью Daily Mail.
"Именно поэтому мы объявляем эту террористическую организацию вне закона и продолжаем оказывать Украине максимальную помощь в её борьбе с Россией", – добавила она, отметив, что самая известная российская ЧВК представляет "угрозу для глобальной безопасности".
В июле Лондон уже объявил о введении санкций против 13 лиц и организаций, связанных с наёмниками "Вагнера" в Африке, обвинив их в военных преступлениях.