Байден объявил "режим масштабного бедствия" на Гавайях

В связи с беспрецедентными лесными пожарами на Гавайских островах, президент США разблокировал федеральные резервы на оказание помощи жителям и восстановление пострадавших районов.

"Режим масштабного стихийного бедствия" объявил президент США на Гавайских островах, где третий день бушуют разрушительные лесные пожары. Джо Байден пообещал задействовать все возможные ресурсы для борьбы с огнём, включая переброску в штат военных. Также он разблокировал федеральный фонд для оказания помощи жителям пострадавших районов.

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Джо Байден, президент США:

"Мы работаем с тем, чтобы как можно быстрее побороть пожары и эвакуировать жителей и туристов. Мы молимся вместе с жителями Гавайев. Но не только наши молитвы - все имеющиеся у нас средства будут предоставлены в их распоряжение. Мы видим, как разрушаются их дома, их предприятия. Некоторые потеряли близких. И это ещё не конец".

Пожары на Гавайях уже называют беспрецедентными по масштабам. Они унесли жизни по меньшей мере 53 человек. Сотни зданий разрушены, целые кварталы опустошены. Огонь полностью уничтожил курортный город Лахайнана острове Мауи, который считается объёктом исторического наследия.

Эвакуированы тысячи людей.

Борьбу со стихией усложняют жара и сильные ветры, принесённые тихоокеанским ураганом "Дора".

Как сообщается, местные аэропорты переполнены желающими покинуть острова, но погодные условия привели к задержке и отмене рейсов.