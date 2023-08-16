Гавайи: число жертв пожара растёт, опознание тел невозможно без ДНК

Пожар, который практически сжег исторический город Лахайна, потушен только на 85%. Между тем спасатели находятся все новые тела, процесс их идентификации будет очень сложным и долгим.

Число жертв лесных пожаров на Гавайях возросло до 106. Но, по словам губернатора, цифра эта не окончательная, по мере того, как спасатели находят все новые тела.

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Между тем началась идентификация останков, и названы первые имена погибших. Но власти предупреждают, что процесс усложняется большим количеством жертв и займет больше времени. Родственников пропавших без вести просят предоставить образцы ДНК для ускорения опознания.

Пожар, охвативший на прошлой неделе многовековую Лахайну, уничтожил почти все здания в городе с населением 13 тыс. человек. По данным окружного управления, этот пожар ликвидирован на 85%. Другой пожар, известный под названием "Глубинка" (Upcountry), ликвидирован на 60%.

По подсчетам экспертов, пожар в Лахайне привел к потерям застрахованного имущества на сумму около 3,2 млрд долларов. При этом не учитывается ущерб, нанесенный незастрахованному имуществу. По их данным, более 2200 зданий были повреждены или уничтожены пламенем, а около 3000 - огнем, дымом или тем и другим.

Компания Hawaiian Electric Co. подвергается критике за то, что она не отключила электричество во время предупреждения о сильном ветре и продолжала подавать его даже тогда, когда десятки столбов начали падать.

Уже подан коллективный иск с требованием возложить на компанию ответственность за гибель людей.