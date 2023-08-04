Правое правительство Джорджи Мелони прекращает выплату пособий тысячам семей и лицам, признанным "пригодными к работе".

Примерно 169 тыс. семей по всей Италии получили в конце июля SMS-сообщения о том, что в следующем месяце им будет внезапно прекращена выплата пособий, которыми они пользовались в течение последних четырех лет.

Пособия, которые будут отменены всем семьям, не имеющим в своем составе инвалидов, несовершеннолетних или лиц старше 65 лет, являются частью противоречивой программы "reddito di cittadinanza" (дословно "доход гражданина") - ежемесячного пособия для семей и лиц с низким уровнем дохода, а также безработных.

Программа социальных выплат была введена в 2019 г. правительством Джузеппе Конте, члена партии "Движение пяти звезд" (M5S), и в настоящее время упраздняется ультраправым правительством Джорджи Мелони.

Доходы граждан были одним из главных обещаний "Движения пяти звезд" перед приходом к власти в 2019 году, несмотря на то, что эта концепция вызывает в стране глубокие споры и резкое неприятие со стороны правых.

О своем решении ужесточить систему социального обеспечения Мелони объявила сразу после прихода к власти в качестве нового премьер-министра Италии в прошлом году, заявив, что к 1 января 2024 года она будет полностью отменена для безработных в возрасте от 18 до 59 лет, признанных трудоспособными.

"Мы хотим превратить помощь в занятость", - заявила она на пресс-конференции в ноябре 2022 года. "Есть люди, которые получают субсидию в течение трех лет, государство должно помочь этим людям найти работу".

Бывший премьер-министр Конте, под руководством которого Италия пережила кризис Covid, раскритиковал решение Мелони, заявив, что она "играет жизнями людей", и что тем, кому за 50 и 60 лет и кто в настоящее время полагается на доходы граждан, будет трудно переобучиться и найти новую работу.

По данным итальянского новостного издания Rai News, еще 80 тыс. семей будут отрезаны от пособий в августе-сентябре.

Шквал SMS-сообщений о том, что семьи больше не будут получать пособия, вызвал бурные протесты в южном городе Неаполе и области, где проживает наибольшее число получателей.

В офисы Национального института социального обеспечения (INPS), расположенные в регионе, поступают сотни звонков от получателей пособий с просьбой дать более точное объяснение, чем то, которое содержится в SMS. В одном из офисов INPS в Неаполе была вызвана полиция после того, как, по сообщениям, между двумя людьми произошла драка.

Сообщение, полученное тысячами семей, гласило: "Запрос о доходах граждан приостановлен в соответствии со статьей 48 декрета 20/23 в ожидании, когда им займутся социальные службы". В оригинале на итальянском языке сообщение состоит всего из 24 слов.

С 1 сентября те, кто лишился пособия, будут получать 350 евро в месяц, которые пойдут на обучение в центрах занятости.

Приостановка выплаты доходов гражданам вызвала яростную дискуссию в итальянском парламенте, причем Конте обвинил "Братьев Италии" Мелони и коалиционное правительство в попытке "развалить страну".

Законодатель и экономист Мария Чечилия Герра из левоцентристской Демократической партии (ДП) заявила, что отчаяние, взорвавшееся после получения семьями печально известного SMS о приостановке выплаты доходов гражданам, вызвано не этим SMS, а неспособностью правительства решить проблему безработицы.

В июне уровень безработицы в Италии снизился до 7,4%, а общее число занятых в стране составило 23 млн. 590 тыс. человек, +0,3%. Несмотря на положительную динамику, уровень безработицы в Италии по-прежнему остается одним из самых высоких в Европейском союзе: по состоянию на июнь 2023 года средний уровень безработицы в блоке составит 5,9%.