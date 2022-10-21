Джоржа Мелони - первая женщина премьер-министр Италии

Джорджа Мелони стала первой женщиной премьер-министром Италии.

Лидеру "Братьев Италии" 45 лет. Несмотря на молодой возраст, у нее за плечами многолетняя политическая карьера. Она начинала ее в "Итальянском общественном движении" уже несуществующей неофашистской организации, занимала пост министра по делам молодежи и учавствовала в выборах мэра Рима. Основав свою партию, Мелони активно выступала против правительства Марио Драги.

Эксперты ожидают, что в финансовых вопросах она последует линии бывшего премьера, которого так яростно критиковала

Алессандро Кальви, политический аналитик:

— Я считаю, что в принципе, она не будет слишком сильно отходить от того, что правительство Марио Драги делало последние месяцы. Отчасти по тривиальной причине. У нее нет такой возможности из-за экономического кризиса, который сейчас довольно силен.

Мелони провозглашает себя носителем традиционных семейных и христианских ценностей. Она выступает за ограничение иммиграции и безопасность Европы. Мелони поддерживает идеи экономического либерализма и протекционизма. На геополитическом поле будущий премьер-министр Италии твердо придерживается позиций атлантизма.