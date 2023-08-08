Новый налог бьет по банкам

Ультраправое правительство Италии обложило финансовый сектор налогом на сверхприбыль

Сбор с дополнительной прибыли банков, только что утвержденный в Италии ультраправым правительством Мелони, будет применён в том случае, если процентная маржа, зарегистрированная в 2022 году, превысит не менее чем на 5% значение за 2021 финансовый год. Однако этот процент увеличивается до не менее 10% в 2023 году по сравнению с 2021-ым. Об этом говорится в пресс-релизе Палаццо Киджи, резиденции итальянского премьер-министра.

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Банковские акции упали

Результатом нововведения стало падение продаж на Миланской фондовой биржи на 2,2%, особенно в банковском секторе. В Милане акции основных банковских компаний находятся в глубоком минусе после того как было принято решение наложить единоразовый 40%-ный налог на сверхприбыли банков.

Сборы, утвержденные Советом министров, предназначены для облегчения ипотеки на первое жилье и снижения налогов: по первым оценкам, циркулирующим на рынке, предполагаемый доход достигнет 2-3 миллиардов долларов. Полученные средства власти намерены пустить на оказание помощи проблемным ипотечным заемщикам и снижение налогов для граждан.

Страх в Европе

Между тем, похоже, что акции основных европейских кредитных учреждений также упали: на рынке опасаются, что другие правительства, после испанского и итальянского, могут начать меры по сокращению сверхприбылей банков (как это произошло в прошлом году в энергетическом секторе).

Следует напомнить, что за последние годы итальянские банки получили абсолютно рекордные, беспрецедентные прибыли: шесть основных кредитных учреждений, на долю которых в совокупности приходится более 60% активов национальной кредитной системы, увеличили прибыль более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, доведя её до более чем 11 млрд евро. Это произошло благодаря резкому увеличению процентных ставок, что также удвоило процентную маржу.