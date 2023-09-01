Итальянский премьер посетила проблемный пригород Неаполя

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетила проблемный пригород Неаполя Кайано после изнасилования двух девочек в районе Парко-Верде и пообещала повысить безопасность.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в четверг посетила пригород Неаполя, где организованная преступность пользуется влиянием, а недавно, как утверждается, были изнасилованы две девочки. Мелони провела несколько часов в районе Парко-Верде в Кайвано на окраине Неаполя, где предположительно подверглись сексуальному насилию со стороны группы сверстников и взрослого мужчины двоюродные сестры в возрасте 11 и 12 лет, и пообещала повысить безопасность. Она пообещала принять суровые меры против преступности, беззакония и наркоторговли.

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Итальянский премьер встретилась с приходским священником и с другими местными деятелями. Она пообещала, что заброшенный, ветхий спортивный комплекс, предположительное место предполагаемых изнасилований, будет отремонтирован и введен в эксплуатацию к весне.

Визит Джорджии Мелони стал попыткой подтвердить усилия ее правого правительства по борьбе с организованной преступностью. Преступная мафиозная структура Каморра, чей незаконный бизнес включает торговлю наркотиками, имеет значительное влияние в Неаполе и его пригородах, некоторые из которых входят в число самых бедных районов Италии.