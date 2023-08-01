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Палестинец открыл огонь по посетителям кафе

Шесть человек получили ранения
Шесть человек получили ранения Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Злоумышленника застрелил случайно оказавшийся рядом офицер-пограничник. Мэрия ввела запрет на работу палестинским арабам.

Вооруженный пистолетом 20-летний палестинец открыл огонь по посетителям кафе возле торгового центра на территории еврейского поселения Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан. Для этого он спрятался в кустах у автобусной остановки. 

Шесть человек получили ранения, в том числе 14-летний подросток. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Злоумышленника застрелил случайно оказавшийся рядом офицер-пограничник. 

Мэрия Маале-Адумим ввела временный запрет на работу в городе палестинским арабам, после то как выяснилось, что напавший на мирных жителей недавно устроился на работу в муниципальные службы.

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