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Угодья палестинских фермеров в Хуваре, близ Наблуса, были подожжены во вторник вечером в результате нападения, в котором обвиняют израильских поселенцев. По мнению мэра, речь идёт о карательной экспедиции после нападения накануне двух палестинцев, унёсшего жизни четырёх израильтян.

Угодья палестинских фермеров в Хуваре, близ Наблуса, были подожжены во вторник вечером в результате нападения, в котором обвиняют израильских поселенцев. Автомобиль местного фермера оказался повреждён.

По мнению мэра Хувары, с которым агентство AFP связалось по телефону, речь идёт о карательной экспедиции после нападения накануне двух палестинцев, унёсшего жизни четырёх израильтян.

Сообщается о других нападениях поселенцев: в палестинском - в Аль-Луббан аш-Шаркия, недалеко от Эли, и в Бейт-Фурике, другом городе на севере Западного берега. По данным палестинского Красного Полумесяца, несколько десятков человек получили ранения.

Израильские военнослужащие рядом с телом палестинского нападавшего, застреленного возле израильского поселения Эли на Западном берегу, 20 июня 2023 г. Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Похороны одной из жертв нападения двух палестинцев на автозаправочную станцию возле израильского поселения Эли на Западном берегу, прошли во вторник вечером. Десятки человек собрались проститься с 21-летним Харелом Масудом.

Личность четвёртого погибшего при нападении на автозаправку не установлена. Оба палестинских нападавших были застрелены израильской армией.

Всего с начала недели погибли 13 человек с обеих сторон. К очередной вспышке насилия на Западном берегу привёл рейд израильской армии в понедельник в лагерь беженцев Дженин, в результате которого погибли шесть палестинских боевиков. ЦАХАЛ встретил ожесточённое сопротивление, пришлось задействовать вертолеты для эвакуации израильских военнослужащих.

С начала года палестино-израильское противостояние стоило жизни 128 палестинцам, в том числе детям, и 24 израильтянам, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс.