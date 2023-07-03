Операция израильской армии в Дженине

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Палестинские медики сообщают о многих десятках пострадавших

Израильская армия проводит масштабную антитеррористическую операцию в Дженине на Западном берегу Иордана. Наблюдатели называют её крупнейшей подобной за несколько лет. В ночь на понедельник беспилотники начали наносить удары по лагерю беженцев, затем туда вошли солдаты и бронетехника. Палестинские медики сообщают о многих десятках раненых.

Мухаммед Штайе, премьер-министр Палестины:

«Эта агрессия — связующе звено, логичное продолжение действий поселенцев с точки зрения террора и нападений. Мы призываем мир немедленно прекратить агрессию против нашего народа в Дженине, и мы призываем противостоять бандам поселенцев. Мы требуем введения всех возможных санкций против Израиля, агрессора, который спонсирует терроризм поселенцев».

В Израиле заявляют, что Дженин за последнее время стал фактически базой террористов, совершающих нападения на израильтян и организующих ракетные обстрелы израильской территории.

Ричард Хехт, представитель израильской армии:

«Мы хотим прекратить использование лагеря в качестве убежища для террористов, которые совершали нападения по всей Иудее и Самарии, а затем отступали и прятались в лагере. Он не должен быть безопасным убежищем для террористов, и именно поэтому мы начали действовать».

Сообщается, что в Дженине продолжаются бои, на улицах возводят баррикады и жгут покрышки. В руководстве израильской армии сообщают, что уже задержаны около 20 подозреваемых в терроризме, а вся операция может продлиться несколько дней.