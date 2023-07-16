Палестинец открыл огонь по машине с израильтянами

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Три израильтянина получили ранения на Западном берегу реки Иордан - палестинец открыл огонь по их машине из проезжавшего рядом автомобиля

Палестинский боевик в воскресенье открыл огонь по автомобилю на оккупированном Западном берегу реки Иордан, ранив трех израильтян, после чего скрылся. Израильские военные сообщили, что стрелял он из проезжавшей мимо машины.

По данным спасателей, огнестрельные ранения получил 35-летний мужчина - он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Две девочки, 9 и 14 лет, были легко ранены осколками стекла.

Этот ицидент продолжил цикл насилия в регионе с самыми ожесточенными столкновениями между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан за почти два десятилетия.