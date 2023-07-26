Свобода от рецептов: в чём уникальность катарской кухни?

Специи со всего мира, эксперименты шеф-поваров и стремление выйти за рамки – в Катар едут в том числе, чтобы вкусно поесть.

На Ближнем Востоке кофе – важный символ гостеприимства. Что может быть лучше, чем глоток этого ароматного напитка, вобравшего в себя традиции разных народов, посреди катарской пустыни? На полуострове Закрит, на западе эмирата, местные жители добавляют в кофе пряности.

"В прежние времена, зёрна мололи в металлической ступе, получался очень красивый звук. Так что все соседи знали, что кофе готов", – говорит Халед Альрайес, катарский предприниматель и фуд-блогер.

"Кофе нам привозят из Йемена. Благодаря слабой обжарке он жёлтого цвета. А основной вкус напитку придают пряности. После первых кофейных нот раскрывается аромат кардамона, специй, всё это придаёт ему насыщенный вкус", – рассказал Халед.

Помимо кофейной культуры, регион, где проживают 2,3 млн экспатов, может похвастаться богатой кухней. Традиционные катарские блюда всегда испытывали влияние соседних стран.

Ярмарка в Катаре. Euronews

"Катар был пустыней, поэтому мы не могли рассчитывать только на свои ресурсы, когда речь шла о еде, – поясняет писательница и блогер Ранда Шейк. – Мы были вынуждены импортировать различные продукты. У нас есть, к примеру, куркума и тмин. Они были привезены из Индии. Розовая вода – из Ирана".

"Мы также импортируем из разных стран рис, хлеб, курицу, мясо, а затем комбинируем их по-своему, чтобы приготовить фантастически вкусные блюда", – добавила она.

Наследие Катара или наследие всего региона?

Махбус, салуну, мадрубу и харис любят и в Дохе, и во всём арабском мире, но в каждой стране их делают по-своему.

Махбус – национальное блюдо Катара, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ. Курицу, рыбу или баранину сначала маринуют в смеси специй, затем добавляют чеснок, имбирь и перец, после чего готовят на гриле и подают с рисом басмати.

Харис – это разваренная пшеница или гречиха, которую взбивают деревянной ложкой до состояния пюре с мясом.

Традиционные катарские блюда. Euronews

На огне здесь готовят балалит – азиатский омлет со сладкой вермишелью – один из любимых десертов катарцев.

Без иноземного влияния и древних торговых путей катарская кухня не стала бы такой богатой. Такие приправы, как имбирь, анис и чёрный перец, прибыли по морю из Индии. Чеснок и кумин попали к нам в пустыню из стран восточного Средиземноморья. А сушеный лайм луми родом из Омана. И хотя эти продукты стали основными местными ингредиентами, катарцы продолжают искать новые разновидности пряностей и других продуктов за границей.

Один из источников вдохновения – летняя торговая ярмарка (Katara Summer Trade Fair) в этнографической деревне Катара. Ежегодно сотни торговцев съезжаются со всего мира, чтобы представить свои товары, включая яркие специи, ароматическое масло удового дерева, украшения и изделия народных промыслов.

Ярмарка открыта в течение двух недель, местные жители могут попробовать международные деликатесы, некоторые из них, возможно, пустят корни в Катаре. Юнис Галлаб – мастер по смешиванию специй из Йемена. Он приезжает на летнюю ярмарку в Катаре уже более десяти лет и всякий раз с гордостью представляет лучшие продукты своей страны, в том числе то, что йеменцы называют "жидким золотом".

Юнис Галлаб гордится йеменскими продуктами. Euronews

"Жидкое золото"

"Мы всегда привозим йеменский мёд, номер один в своем роде", – говорит Юнис.

Пчелиный мёд, полученный из нектара дерева сидр, который упоминается в Коране, известен своими целебными свойствами. Вечнозелёное дерево сидр рода зизифус (Ziziphus spina-christ) с ароматными цветами произрастает в пустыне в Йемене и пакистанском регионе Потохар.

Дорогой йеменский мёд пользуется большим спросом. Euronews

Традиционные рецепты для всех

Нур Аль Мазруи, катарский шеф-повар, создаёт более "здоровые" версии популярных катарских блюд, стремясь разнообразить местную кухню, чтобы ей могли наслаждаться все, независимо от диетических ограничений.

Хотя традиционно махбус делают с мясом, Аль Мазруи утверждает, что, если подойти к выбору ингредиентов творчески, можно сделать и версию для вегетарианцев или веганов.

"В целом рецепт довольно свободный. Это больше зависит от личных предпочтений. Кто-то добавляет лук, помидоры. Кому-то хочется больше куркумы. Кому-то нравится более острый вкус. В общем, махбус – это стихия, где можно проявить творческий подход и выразить свои представления о еде", – убеждена шеф-повар.

"Не нужно придерживаться рецепта: если вы что-то упустите, махбус от этого не испортить", – считает Нур Аль Мазруи. Euronews

В Катаре отдают дань традициям, но и адаптируют рецепты, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к кулинарному наследию страны и оценить изобретательность местных поваров.