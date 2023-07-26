Свобода от рецептов: в чём уникальность катарской кухни?

Специи со всего мира, эксперименты шеф-поваров и стремление выйти за рамки – в Катар едут в том числе, чтобы вкусно поесть.
На Ближнем Востоке кофе – важный символ гостеприимства. Что может быть лучше, чем глоток этого ароматного напитка, вобравшего в себя традиции разных народов, посреди катарской пустыни? На полуострове Закрит, на западе эмирата, местные жители добавляют в кофе пряности.
"В прежние времена, зёрна мололи в металлической ступе, получался очень красивый звук. Так что все соседи знали, что кофе готов", – говорит Халед Альрайес, катарский предприниматель и фуд-блогер.
"Кофе нам привозят из Йемена. Благодаря слабой обжарке он жёлтого цвета. А основной вкус напитку придают пряности. После первых кофейных нот раскрывается аромат кардамона, специй, всё это придаёт ему насыщенный вкус", – рассказал Халед.
Помимо кофейной культуры, регион, где проживают 2,3 млн экспатов, может похвастаться богатой кухней. Традиционные катарские блюда всегда испытывали влияние соседних стран.
"Катар был пустыней, поэтому мы не могли рассчитывать только на свои ресурсы, когда речь шла о еде, – поясняет писательница и блогер Ранда Шейк. – Мы были вынуждены импортировать различные продукты. У нас есть, к примеру, куркума и тмин. Они были привезены из Индии. Розовая вода – из Ирана".
"Мы также импортируем из разных стран рис, хлеб, курицу, мясо, а затем комбинируем их по-своему, чтобы приготовить фантастически вкусные блюда", – добавила она.
Наследие Катара или наследие всего региона?
Махбус, салуну, мадрубу и харис любят и в Дохе, и во всём арабском мире, но в каждой стране их делают по-своему.
Махбус – национальное блюдо Катара, Бахрейна, Кувейта и ОАЭ. Курицу, рыбу или баранину сначала маринуют в смеси специй, затем добавляют чеснок, имбирь и перец, после чего готовят на гриле и подают с рисом басмати.
Харис – это разваренная пшеница или гречиха, которую взбивают деревянной ложкой до состояния пюре с мясом.
На огне здесь готовят балалит – азиатский омлет со сладкой вермишелью – один из любимых десертов катарцев.
Без иноземного влияния и древних торговых путей катарская кухня не стала бы такой богатой. Такие приправы, как имбирь, анис и чёрный перец, прибыли по морю из Индии. Чеснок и кумин попали к нам в пустыню из стран восточного Средиземноморья. А сушеный лайм луми родом из Омана. И хотя эти продукты стали основными местными ингредиентами, катарцы продолжают искать новые разновидности пряностей и других продуктов за границей.
Один из источников вдохновения – летняя торговая ярмарка (Katara Summer Trade Fair) в этнографической деревне Катара. Ежегодно сотни торговцев съезжаются со всего мира, чтобы представить свои товары, включая яркие специи, ароматическое масло удового дерева, украшения и изделия народных промыслов.
Ярмарка открыта в течение двух недель, местные жители могут попробовать международные деликатесы, некоторые из них, возможно, пустят корни в Катаре. Юнис Галлаб – мастер по смешиванию специй из Йемена. Он приезжает на летнюю ярмарку в Катаре уже более десяти лет и всякий раз с гордостью представляет лучшие продукты своей страны, в том числе то, что йеменцы называют "жидким золотом".
"Жидкое золото"
"Мы всегда привозим йеменский мёд, номер один в своем роде", – говорит Юнис.
Пчелиный мёд, полученный из нектара дерева сидр, который упоминается в Коране, известен своими целебными свойствами. Вечнозелёное дерево сидр рода зизифус (Ziziphus spina-christ) с ароматными цветами произрастает в пустыне в Йемене и пакистанском регионе Потохар.
Традиционные рецепты для всех
Нур Аль Мазруи, катарский шеф-повар, создаёт более "здоровые" версии популярных катарских блюд, стремясь разнообразить местную кухню, чтобы ей могли наслаждаться все, независимо от диетических ограничений.
Хотя традиционно махбус делают с мясом, Аль Мазруи утверждает, что, если подойти к выбору ингредиентов творчески, можно сделать и версию для вегетарианцев или веганов.
"В целом рецепт довольно свободный. Это больше зависит от личных предпочтений. Кто-то добавляет лук, помидоры. Кому-то хочется больше куркумы. Кому-то нравится более острый вкус. В общем, махбус – это стихия, где можно проявить творческий подход и выразить свои представления о еде", – убеждена шеф-повар.
В Катаре отдают дань традициям, но и адаптируют рецепты, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к кулинарному наследию страны и оценить изобретательность местных поваров.